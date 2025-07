Da Varese partiti rinforzi dei vigili del fuoco per gli allagamenti e i danni a Bergamo

Danni diffusi e allagamenti su Bergamo città e nei dintorni dalla serata di martedì: gli interventi erano tanto numerosi che hanno richiesto il supporto da diversi comandi dei vigili del fuoco della Lombardia, dal comando di Varese sono partite cinque unità in affiancamento.

Come riporta Bergamonews, dalle 20 di lunedì 7 luglio, per il terzo giorno consecutivo (foto: crollo di una cascina a Treviglio), la provincia di Bergamo è stata interessata da fortissimi temporali che hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di danni. Le raffiche di vento hanno anche sfiorato i 100 km/h, con pioggia di fortissima intensità, con punte di 400 mm all’ora.

Alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bergamo sono pervenute circa 235 richieste di intervento per caduta alberi, allagamenti e numerosi tetti scoperchiati. Alle 7.30 di martedì mattina risultano 125 gli interventi conclusi e circa 110 gli interventi in coda. Non risultano al momento persone coinvolte.

Già verso le 20 quasi tutte le strade di accesso alla città erano bloccate dagli allagamenti. All’aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati tredici voli (a Malpensa invece si sono registrati soprattutto ritardi, pochi i voli deviati).