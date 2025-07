Da Villa Mirabello all’Isolino Virginia: una giornata con Italia Nostra per scoprire la storia più antica di Varese

Sabato 20 luglio 2025 alle 14:30, inaugurazione nella suggestiva Sala Lucernario a Villa Mirabello a Varese della mostra “Archetipi. Case di terra, di legno e d’acqua“, un progetto espositivo che mette in dialogo i modelli abitativi palafitticoli dell’epoca preistorica con le architetture vernacolari di oggi. La mostra è realizzata grazie ai disegni e modelli realizzati negli anni ’80 dagli studenti della facoltà di Architettura di Firenze, nei corsi del prof. Giancarlo Cataldi, con lo scopo di ricostruire i processi evolutivi dell’abitazione sviluppati dai popoli per adattarsi ai vari ambienti. Una collezione unica per ampiezza, varietà e qualità.

Alle 15:30, ci si sposterà nel Museo Archeologico della stessa Villa Mirabello per una visita guidata dedicata ai reperti preistorici rinvenuti nei numerosi siti archeologici del Lago di Varese.

Dopo questa immersione nel passato, il pubblico sarà invitato a raggiungere Gavirate con mezzi propri. Il punto di ritrovo è fissato alle 16.30 nel parcheggio di via Cavour 55, presso la sede dell’ASD Canottieri. Da lì, alle 17, inizierà la navigazione in battello verso l’Isolino Virginia, uno dei siti palafitticoli più importanti dell’arco alpino, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Durante la traversata, l’attrice Betty Colombo accompagnerà i passeggeri con una performance teatrale ispirata alle molteplici storie, reali e leggendarie, che da secoli abitano le acque del lago. Qualora le condizioni del livello idrico non consentissero l’attracco sull’isola, l’evento si svolgerà comunque a bordo del battello, trasformando l’imbarcazione in un palcoscenico galleggiante immerso nella natura.