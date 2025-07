Dal 1° agosto scatta l’aumento sul servizio Malpensa Express da Milano all’aeroporto

Dal primo agosto il biglietto del Malpensa Express costerà di più: si passa da 13 a 15 euro per il tragitto da Milano all’aeroporto principale della città.

La decisione deriva dalla delibera approvata da Regione Lombardia il 7 luglio scorso, che ridefinisce le tariffe dei servizi ferroviari con origine, destinazione o transito nella stazione di Malpensa Aeroporto, che sono svolti da Trenord – va ricordato – in concessione dalla Regione, che fissa i costi e la programmazione generale del servizio.

«La giunta lombarda ha deciso di fare un bel regalo estivo a chi parte per le vacanze e soprattutto a chi sceglie il treno», commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti.

«Una decisione grave – attacca il consigliere dem – che continua l’opera sistematica di Regione Lombardia per disincentivare l’uso del trasporto pubblico a vantaggio dell’automobile. Aumentare il costo di un servizio strategico per i collegamenti con l’aeroporto, anziché potenziarlo o incentivarlo, è l’ennesima dimostrazione di quanto questa giunta sia ancora indietro rispetto a qualsiasi idea di mobilità sostenibile, proprio in un momento in cui la transizione ecologica e la lotta all’inquinamento dovrebbero essere una priorità assoluta».

Astuti sottolinea anche un altro aspetto pratico, rispetto alla comunicazione: «A quanto risulta, sul sito di Trenord ancora non c’è alcuna comunicazione in merito. Sarà il caso che si affrettino a darne notizia, aggiornando i sistemi di vendita, per permettere all’utenza di conoscere il costo reale del biglietto e non avere sorprese».

In effetti allo stato attuale il motore di ricerca restituisce ancora un prezzo di vendita di 13 euro, anche dopo il 1° agosto.