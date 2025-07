Dal Cimitero monumentale di Giubiano all’elefante di Bregazzana: a Varese l’arte nascosta tra i cipressi

Un viaggio tra arte, storia e memoria collettiva nei luoghi meno conosciuti ma ricchi di fascino della città. L’assessorato alla Cultura di Varese nell’ambito del progetto “Conosci il tuo patrimonio” propone quattro nuove visite guidate gratuite, dedicate ai cimiteri monumentali di Giubiano e Bregazzana.

L’iniziativa, dal titolo evocativo “All’ombra dei cipressi”, si inserisce nell’edizione 2025 del progetto cittadino che punta a valorizzare i luoghi di interesse storico e artistico attraverso percorsi tematici.

I cimiteri come musei a cielo aperto

Le visite, condotte da guide esperte, offriranno l’occasione per scoprire il patrimonio scultoreo e architettonico custodito nei cimiteri varesini.

Il Cimitero monumentale di Giubiano, in via Maspero, fu progettato dall’indunese Carlo Maciachini, stesso architetto del Cimitero monumentale di Milano, e ospita sepolture di personalità che hanno segnato la storia cittadina tra Ottocento e Novecento. I visitatori potranno ammirare opere d’arte che trasformano l’area in un vero museo a cielo aperto.

Il percorso al Cimitero di Bregazzana si concentrerà invece sulla Cappella dell’elefante, realizzata dallo scultore Enrico Butti nel 1919 per la famiglia Magnani, erede di Angelo Poretti e proprietaria del noto birrificio. L’evento si svolge in collaborazione con l’Associazione Amici di Bregazzana.

Quattro date da segnare in calendario

Le visite sono tutte a ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria su Eventbrite a partire dal 31 luglio.

Il programma completo:

Domenica 10 agosto – ore 10

Personaggi vissuti tra ’800 e ’900 – Cimitero di Giubiano

Domenica 7 settembre – ore 10

L’arte funeraria, i suoi protagonisti e alcune storie – Cimitero di Giubiano

Domenica 28 settembre – ore 10

Protagonisti della storia, della cultura e dell’economia di Varese – Cimitero di Giubiano

Domenica 5 ottobre – ore 10

L’elefante di Bregazzana – Cimitero di Bregazzana