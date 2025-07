Danneggiano il defibrillatore alla stazione di Cavaria con Premezzo: identificato l’autore grazie alle telecamere

Notte “brava” alla stazione ferroviaria a Cavaria con Premezzo nella serata tra il 13 e il 14 luglio. Prelevato e danneggiato, nel corso di una più ampia azione vandalica davanti alla Stazione Ferroviaria, un defibrillatore donato dalle molteplici attività commerciali esistenti sul territorio .

“Un gesto che fà male – riferisce il Vicesindaco Bonutto, Assessore con Delega alla Sicurezza – perchè quell defibrillatore è un dono per tutti, per salvare vite”. Tuttavia, grazie all’impianto di video sorveglianza presente in tutto il territorio comunale, dotato di oltre 100 video camere, le azioni dell’evento delittuoso sono state immortalate.

Grazie alla successiva attività d’indagine condotta dall’Ufficio di Polizia Locale, diretto dal nuovo Responsabile Massimo Gianotti, ha permesso di individuare l’autore, deferendolo all’Autorità Giudiziaria competente. Si trattava richiedente asilo.

“L’attività di Polizia Giudiziaria posta in essere dal Ufficio di Polizia Locale – conclude il Sindaco Zeni – è un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza propria ed altrui di tutta la Comunità; l’arrivo del dott. Gianotti rappresenta un momento importante per la nostro paese; il presidio della legalità, in tutte le sue forme, passa anche attraverso la capacità di costruire relazioni di fiducia e di prossimità tra agenti e cittadini. Sono certo che il nuovo Comandante saprà interpretare questo ruolo con attenzione e sensibilità, favorendo il dialogo costante tra le istituzioni, il territorio e i suoi abitanti”.