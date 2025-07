Deroga estiva per la musica a Saronno: più libertà per i locali e più occasioni di incontro per i cittadini

Saronno sceglie la socialità e il benessere collettivo come parole chiave per l’estate 2025. Con la Delibera di Giunta n. 100 approvata il 16 luglio, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera a un nuovo quadro operativo pensato per incentivare l’intrattenimento musicale all’aperto nei dehors e negli spazi esterni dei pubblici esercizi, in modo semplice, accessibile e nel rispetto del contesto urbano.

Una deroga sperimentale per l’estate

Il provvedimento, frutto anche del confronto diretto con Confcommercio, introduce – in via sperimentale – una deroga alle soglie acustiche che consente ai locali di superare temporaneamente i limiti sonori, per un massimo di tre serate settimanali. I nuovi orari ammessi sono il giovedì fino alle 23, il venerdì e il sabato fino alle 24.

La deroga sarà valida fino al 15 agosto 2025 e si applicherà solo ai limiti acustici, senza modificare orari o autorizzazioni per altri tipi di eventi.

Criteri semplici, socialità garantita

Per accedere al regime semplificato, le serate dovranno rispettare alcune condizioni precise: accesso libero e gratuito per il pubblico; intrattenimento musicale coerente con l’attività di somministrazione; assenza di elementi strutturati come piste da ballo o palchi; comunicazione non promozionale e mantenimento dei prezzi abituali.

Eventi più complessi o ricorrenti potranno invece essere organizzati tramite SCIA o domanda di autorizzazione da presentare allo sportello comunale almeno 7 giorni prima. Qui il testo della delibera con tutte le informazioni

Un’estate che mette al centro la comunità

«Saronno crede nella forza della socialità quotidiana e offre strumenti utili a chi desidera contribuire con creatività e senso di comunità – dice l’assessora al Commercio, Attività Produttive e Transizione Ecologica, Maria Laura De Cristofaro – Il nostro obiettivo è accompagnare gli esercenti in un percorso condiviso, che metta al centro la vivibilità urbana, il rispetto dei cittadini e la bellezza delle relazioni che si creano negli spazi comuni»