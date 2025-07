“Derubati in pieno giorno mentre mia moglie era in casa”

Vi scrivo per raccontare il furto che è successo a noi in pieno giorno, in un condominio in zona Biumo/Ippodromo, piena di altre residenze.

Tutto questo è avvenuto tra le 16:30 e le 17:45 di martedì 22/07/2025.

Verso le 18:00, la banca chiama mia moglie dicendo che la sua carta era stata bloccata per alcune transazioni sospette. Mentre la chiamata trascorre, proviamo a cercare il suo portafoglio. Magari se l’era dimenticato da qualche parte o lo aveva lasciato cadere? Fortunatamente, o sfortunatamente, no, perché un’ora prima lei mi aveva dato i documenti di nostro figlio che lei tiene sempre nel suo portafoglio(l’ho portato a fare un esame quindi avevo bisogno dei suoi documenti). Quindi il portafoglio, un’ora prima, era sicuramente a casa e lei non è uscita in quel periodo.

Continuiamo a cercare, vado in cucina e vedo che la zanzariera è aperta. Le chiedo: “Per caso hai lasciato la zanzariera della cucina aperta?” Lei mi risponde di no, e da questo momento le cose iniziano a sembrare un po’ strane. Continuiamo a cercare in tutta la casa, ma niente del portafoglio, nessuna traccia. Decido di scendere, vicino al cancello d’uscita del condominio, e trovo il portafoglio per terra, senza le carte bancarie, solo con i suoi documenti.

Allora tutto si chiarisce: sono entrati approfittando del fatto che la porta-finestra era aperta, chiusa solo con la zanzariera, e hanno preso il portafoglio di mia moglie che era in soggiorno, mentre lei sistemava la nostra camera da letto. Meno male che mia moglie non si è accorta di nulla mentre ciò accadeva, perché è incinta, quindi avrebbe potuto subire uno shock.

Siamo riusciti a limitare i danni bloccando subito le carte, ma l’audacia resta impressionante. E mia moglie sta bene.

Credo che sia importante sottolineare ancora: yutto questo è avvenuto tra le 16:30 e le 17:45 di martedì 22/07/2025, in piena giornata in una zona Biumo/Ippodromo a Varese.

Lettera firmata