“Diritti al futuro”: giovani, volontariato e una Lombardia che fa rete

Nuovi percorsi educativi e sociali hanno coinvolto dieci comuni della Lombardia e più di un centinaio di ragazzi.

“Diritti al futuro” nasce dall’idea di ricreare luoghi reali dove i giovani possano rincontrarsi, cresce e contribuire al bene comune, soprattutto in un’epoca in cui – secondo quanto riferito da Unicef e Save the Children – sono sempre più in aumento fenomeni come la solitudine, i disturbi mentali e le dipendenze.

Da qui la necessità di creare spazi di socialità, dialogo e impegno civico, capaci di rispondere al bisogno di appartenenza e partecipazione.

Coordinata da CSV Insubria, l’iniziativa ha messo attorno allo stesso tavolo tutti e sei i CSV lombardi e una rete di realtà solide del terzo settore – dalla Fondazione Don Gnocchi alla Sacra Famiglia, fino all’associazione L’Impronta – per costruire insieme laboratori di cittadinanza, dialogo e inclusione.



Fino ad ora sono state coinvolte dieci province della Lombardia: Varese, Como, Lecco, Monza, Sondrio, Brescia, Bergamo, Milano, Lodi e Mantova.

Nel concreto, “Diritti al Futuro” si traduce in esperienze di volontariato, formazione civica, attività interculturali e percorsi educativi orientati agli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in particolare quelli che promuovono società pacifiche, inclusive e sostenibili.

La sfida si presenta duplice: da un lato rispondere a fenomeni sempre più diffusi tra i giovani e dall’altro rafforzare il tessuto sociale e solidale dei territori, partendo proprio dalle nuove generazioni.

Il risultato? Giovani più consapevoli, comunità più attive, reti più forti. Un investimento che guarda lontano, mettendo al centro non solo il volontariato, ma un’idea di cittadinanza viva, partecipata e condivisa.

Per maggiori informazioni e per approfondire la lettura, è possibile consultare il portale CSV Lombardia cliccando qui

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it