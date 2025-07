Discarica chiusa a Saltrio per atti vandalici: riapertura prevista lunedì

Brutta sorpresa questa mattina per i cittadini di Saltrio: la discarica comunale resterà chiusa fino a lunedì, a causa di atti vandalici che hanno compromesso il corretto funzionamento del servizio.

Rifiuti di ogni tipo mescolati: “Un danno per tutti”

Secondo quanto comunicato dal Comune, ignoti hanno versato rifiuti di vario genere in modo improprio all’interno della struttura, rendendo impossibile il regolare utilizzo dell’area. Un gesto che comporta un danno economico per l’amministrazione e un disservizio per l’intera cittadinanza, costretta a rinunciare ancora per alcuni giorni alla possibilità di conferire i propri rifiuti.

Riapertura garantita da Econord

La società Econord, che gestisce il servizio, ha assicurato tramite l’amministratore delegato che la discarica riaprirà regolarmente lunedì. Fino ad allora, l’area resterà chiusa per consentire gli interventi di ripristino necessari.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e al rispetto delle regole, ricordando che episodi di questo tipo danneggiano l’intera comunità.