Distretti del Commercio, Astuti (PD): “Ottenuto l’impegno a finanziare un nuovo bando”

Già da quest’anno potrà essere finanziato un nuovo bando per i distretti del commercio e sarà così recuperato il taglio previsto dalla giunta. Questo grazie a un ordine del giorno presentato dal gruppo regionale del Pd al bilancio di assestamento e approvato venerdì scorso.

«Il sostegno ai distretti del commercio – spiega il consigliere Samuele Astuti – non può attendere il 2026 come aveva deciso la giunta, ignorando le sollecitazioni degli operatori e delle associazioni di categoria. Un nuovo bando serve già da ora e questo per dare continuità a una misura che ha dimostrato tutta la sua efficacia nel sostenere i negozi di vicinato e nel rilancio delle economie locali, negozi di vicinato che sono anche un presidio sociale nei nostri comuni e quartieri».

«L’ultimo bando – ricorda Astuti – ha portato all’approvazione di 151 progetti, di cui 40 di eccellenza, per oltre 57 milioni di euro di contributi. Molti di questi sono ancora in fase di completamento e rendicontazione, ma è già chiaro che l’impatto sui territori è stato concreto e positivo. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto dalla giunta l’impegno a finanziare fin dal 2025 una nuova edizione del bando e a incrementare le risorse destinate alle politiche territoriali e alle strategie urbane di sviluppo sostenibile 2021–2027».