Dopo l’incredibile successo di Dark Side Of The Moon i Pink Floyd tornano in studio

La svolta di Dark Side l’avevamo vista: successo stratosferico, musica in qualche modo “per tutti” e addio ai Floyd psichedelici di Piper e a quelli di Meddle e Atom Heart Mother. Non intendo qui entrare nel dibattito ormai cinquantennale su cosa sia meglio dato che ognuno può pensarla come vuole.

A distanza di due anni comunque rientrano in studio – anche loro ad Abbey Road – e producono questo nuovo album che si può dire abbia due temi centrali: la negatività dell’industria musicale, e la crisi di amicizia che coinvolge nel tempo le band, qui bene esemplificata dal ricordo di Syd Barrett, il “diamante pazzo” che oramai era andato da tempo fuori di testa.

Peraltro Syd si presentò un giorno ingrassatissimo alle incisioni per essere riconosciuto a fatica solo dopo un po’ di tempo dagli ex compagni. Le curiosità su questo ottimo disco sono molte di più di quella che vi ho messo sotto: ad esempio il fatto che Waters aveva deciso di cantare lui Have a cigar, ma non ci riusciva come avrebbe voluto; la propose a Gilmour al quale non piaceva per il tono polemico, ed allora la fece cantare a Roy Harper che non faceva parte del gruppo. Comunque altro successo mondiale nonostante i Floyd non fecero la consueta tournée di supporto.

Curiosità: oggi con l’AI un’immagine come quella di copertina forse la potete creare anche da soli, ed anche qualche decennio prima era possibile farlo con tecniche sofisticate. Ma quello che vedete lì è fuoco vero con due stunt-man ben addestrati, che dovettero cambiarsi di posizione perché il vento soffiava dalla parte sbagliata e bruciò i baffi del poveretto.

La rubrica 50 anni fa la musica