Due conferme e sei nuovi arrivi: i primi nomi del nuovo Varese. Ma manca Romero

Due conferme e sei nuovi arrivi. Sono questi i primi nomi comunicati dal Varese Football Club per la stagione 2025-2026. Otto nomi che compongono il primo gruppo di giocatori che avrà a disposizione mister Andrea Ciceri.

Le conferme sono quelle di Andrea Malinverno e Pietro Marangon. Entrambi centrocampisti, entrambi varesini, che hanno scelto di proseguire con la maglia biancorossa. Tra chi invece dovrebbe ancora essere sotto contratto con il VFC, manca l’attaccante Niccolò Romero. La posizione della punta è in stand-by: il contratto è ancora in essere ma le due parti stanno facendo le proprie valutazioni se proseguire il rapporto insieme. Riguardo alle possibili conferme manca anche il nome di Matteo Barzotti, attaccante classe 1992 che sta ancora valutando se accettare l’offerta biancorossa.

Sei invece i nuovi arrivi. Avevamo già anticipato l’accordo con il difensore classe 1999, di Buguggiate, Federico Bertoni. Così come era già stato speso il nome del portiere classe 2007 Gabriel Bugli, proveniente dall’Atalanta.

Anche il profilo di Frenci Qeros, attaccante e fantasista classe 1999 che ha vinto due volte la Serie D con Sangiuliano e Ospitaletto, non risulta come una sorpresa.

Tre invece i profili “nuovi”: l’attaccante esterno Filippo Guerini – classe 2000 proveniente dal Breno – il difensore mancino classe 2002 Lorenzo Berbenni – ultima stagione al Fossano, e il centrale di difesa Manuel Costante, classe 2004 che ha vestito la maglia dell’Oltrepò nell’ultima stagione.

Otto nomi per ripartire, in attesa di capire come verrà completata la rosa e quali saranno i prossimi nomi che si metteranno alla prova con la maglia biancorossa.