Due incidenti nella notte del Luinese: feriti tre giovani e una donna

Notte caratterizzata dalle sirene delle ambulanze nel Luinese dove si sono verificati due incidenti piuttosto gravi nel giro di poco tempo, anche se – per fortuna – le persone coinvolte non versano in pericolo di vita.

I soccorritori sono intervenuti una prima volta a Luino, nella frazione di Colmegna, poco dopo le 2 del mattino tra sabato 19 e domenica 20 luglio. L’allarme è stato dato per una vettura con a bordo tra giovanissimi uscita di strada in via della Vittoria, ovvero la provinciale che costeggia il lago.

Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica per assistere due ragazze di 18 e 19 anni e un ragazzo di 23; i due feriti in modo più serio sono stati ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, il terzo invece con danni più lievi è stato trasportato all’ospedale di Luino.

Meno di mezzora dopo, verso le 2,30, un’altra chiamata d’emergenza è arrivata da Dumenza dove una donna di 48 anni è stata investita da una vettura in via Donatori di Sangue, nei pressi del campo sportivo del paese. In questo caso si è levato in volo anche l’elisoccorso proveniente da Como che ha provveduto a trasportare la ferita all’ospedale Sant’Anna della città lariana. (foto di repertorio)

Ambulanza di nuovo in azione a Dumenza in altre due occasioni, per un 45enne e per un 21enne poi trasportati a Luino senza gravi conseguenze.