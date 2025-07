È morto in battaglia Thomas D’Alba, ex paracadutista originario di Rescaldina che combatteva al fianco dell’Ucraina

Thomas D’Alba, 40 anni, originario di Rescaldina e già militare nella brigata paracadutisti Folgore, ha perso la vita combattendo in Ucraina. Dopo aver lasciato la carriera musicale, aveva deciso di unirsi alle forze ucraine per difendere il Paese dall’invasione russa.

La notizia della sua morte è stata diffusa sui social da Vladislav Maistrouk, attivista e creator digitale ucraino che lo aveva conosciuto personalmente: «Thomas era un uomo gentile e coraggioso. È caduto nella regione di Sumy, difendendo l’Ucraina e l’Europa».

Secondo il quotidiano Avvenire, il decesso sarebbe avvenuto a metà giugno. Maistrouk ha concluso il suo ricordo riportando una frase che D’Alba gli aveva confidato: «Sono stato in molte missioni all’estero, e a volte mi chiedevo se fossi dalla parte giusta. In Ucraina non ho mai avuto questo dubbio».

