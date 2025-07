EcoRun Varese, la “Serata del Grazie” celebra sport, solidarietà e rete territoriale

Uno degli obiettivi primari di EcoRun Varese, oltre alla promozione di “Sport e Benessere”, è quello di “fare rete”. Significa valorizzare le connessioni tra realtà locali – istituzioni, attività produttive e commerciali, gruppi e società sportive, enti del terzo settore, scuole, associazioni di volontariato e ambientaliste – affinché la manifestazione venga vissuta come uno spazio condiviso di costruzione del benessere collettivo.

Temi come la valorizzazione del territorio, la prevenzione dei comportamenti a rischio, la promozione della salute e delle buone pratiche ambientali, il coinvolgimento delle nuove generazioni, l’inclusione sociale e la solidarietà sono parte integrante del progetto di EcoRun Varese.

Tutto questo è emerso con forza durante la Serata del Grazie, tenutasi il 10 luglio presso il Carrozze Hub del Centro Gulliver, dove il Direttivo di EcoRun Varese ha voluto rendere omaggio ai presenti e agli assenti, sottolineando il contributo prezioso di ciascuno alla riuscita della sesta edizione dello scorso maggio.

La serata ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del territorio: in collegamento telefonico il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana Per il Comune di Varese l’assessore allo sport Sergio Malerba e il presidente della commissione sport Luca Battistella Per la Provincia di Varese il consigliere Michele di Toro

Gli organizzatori hanno espresso profonda gratitudine verso le istituzioni e gli enti locali come la Camera di Commercio, la ADS partner dell’evento Campus Varese Runners, tutti gli Sponsor, da quelli storici come La Struttura, Ravago, Sunrise Media, Gruppo VOG Marlene, lo Studio Dentistico Micalizzi, Acinque SpA, a quelli più recenti o dal contributo più contenuto, ma non per questo meno essenziali.

Un plauso meritato a tutta la macchina organizzativa: dalla squadra logistica per il lavoro discreto e faticoso dietro le quinte, ai tantissimi volontari impegnati a tutelare la sicurezza dei runner lungo il percorso delle gare.

“Impossibile menzionare tutte le numerose associazioni coinvolte senza dimenticarne qualcuna – spiegano gli organizzatori – : le associazioni di volontariato delle forze dell’ordine (ANC e Polizia di Stato), i Radioamatori, i nuovi amici di Ballafon, AIC Lombardia per il ristoro offerto agli atleti celiaci, l’ISIS Newton con studenti e corpo docente impegnati prima nelle conferenze divulgative e poi sul campo, le associazioni Magari Domani Onlus, 5R Zerosprechi e Ama & Vivi Plastic Free attente a ridurre l’impatto ambientale dell’evento, l’Ispettorato volontarie C.R.I. Varese per il monitoraggio della glicemia in collaborazione con Adiuvare odv, Il Comitato Provinciale della FIDAL, Varese Sport e Varese Green Motors per l’esposizione di mobilità sostenibile, Il Basket Siamo Noi per i tornei di pallacanestro, Ciclovarese e FIAB Ciclocittà per le iniziative ciclistiche”.

“E ancora: Legambiente coi Riciclattoli, la Polha-Varese con lo sport inclusivo, la Formula Uno a pedali, la Canottieri Varese, Save Lake Varese, La Varese Nascosta, i Flyer Gym, e tante altre presenze che hanno arricchito lo Sport Village in un centro cittadino pedonalizzato a misura d’uomo, di bambini e di famiglie”.

Momento importante della serata la consegna di un assegno da 3.000 Euro alle due charity designate: Centro Gulliver Varese e Adiuvare Onlus, a testimonianza di come EcoRun Varese unisca sport e solidarietà.

Non poteva esserci occasione migliore per ufficializzare la data della 7ª edizione di EcoRun Varese, che si svolgerà sabato 25 e domenica 26 aprile 2026.