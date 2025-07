Edizione da record per la Misinto Bierfest: 55.000 presenze, intelligenza artificiale e sostenibilità

Si è conclusa con un grande successo la 28ª edizione della Misinto Bierfest, che ha registrato numeri da record, con oltre 55.000 presenze. La manifestazione, ormai un punto di riferimento per la Brianza, ha confermato la sua capacità di rinnovarsi, mantenendo viva la tradizione bavarese, ma con un occhio attento all’innovazione e al forte senso di comunità che la caratterizza.

Una serata di chiusura indimenticabile

Il clou dell’edizione 2025 si è avuto sabato 19 luglio, quando circa 2500 persone hanno partecipato all’emozionante cerimonia di chiusura, che ha visto la spiaggia dell’area beach trasformarsi in un palcoscenico naturale. Con la musica dei “Sierra Madre” a fare da sottofondo, la sera si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato la notte di Misinto.

Altro momento significativo è stato il brindisi con birra analcolica, un gesto simbolico per sensibilizzare i partecipanti sul tema del bere consapevole, con i giovani volontari chiamati sul palco per l’occasione.

Innovazione e tecnologia al servizio dei partecipanti

Il 2025 è stato anche l’anno dell’innovazione. Per la prima volta, sono state introdotte casse self-service con intelligenza artificiale e menù digitali tramite QR code, che hanno migliorato notevolmente l’esperienza degli utenti, riducendo le code e ottimizzando i tempi di attesa. Inoltre, è stato possibile prenotare i tavoli online.

«L’innovazione è stata la protagonista di quest’edizione – ha detto Fabio Mondini, presidente di GAM E20 e organizzatore della Bierfest – Abbiamo portato un assaggio di vacanza in riva al mare nel cuore della Brianza, con la nostra beach area che è diventata il simbolo della festa, un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.”

L’area beach si è confermata il cuore pulsante della Misinto Bierfest. Con sabbia vera, sdraio, birra ghiacciata e arrosticini, ha rappresentato un angolo di relax e divertimento per tutti, diventando un format che sicuramente verrà ulteriormente potenziato nell’edizione 2026.

Solidarietà al centro della manifestazione

Un altro aspetto fondamentale della Misinto Bierfest è da sempre il forte impegno sociale. La Domenica della Solidarietà ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, tra famiglie, bambini e rappresentanti di diverse associazioni che operano nel settore della disabilità. Dopo la messa celebrata da don Michele Somaschini, ex parroco di Misinto, si è svolto un pranzo comunitario sotto il grande tendone, accompagnato dall’esposizione di camion e Harley Davidson, che ha riscosso grande successo tra i partecipanti.

Un impegno che dura tutto l’anno

La solidarietà è sempre stata al centro della Misinto Bierfest, che ha contribuito nel tempo con oltre 350.000 euro a diversi progetti sociali del Comune di Misinto. Tra i principali interventi finanziati: l’acquisto di ambulanze per la Croce Rossa, mezzi per il trasporto disabili, giochi inclusivi nei parchi e nuove dotazioni scolastiche. La manifestazione si conferma quindi non solo un evento di grande intrattenimento, ma anche un’occasione per contribuire attivamente al benessere della comunità.

Concludendo questa edizione con numeri da record, la Misinto Bierfest ha dimostrato ancora una volta come una festa di tradizione possa rinnovarsi, innovare e, soprattutto, continuare a essere un simbolo di solidarietà e comunità.