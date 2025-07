Educazione e divertimento: Protezione civile protagonista al Grest di Somma Lombardo

Un pomeriggio all’insegna della scoperta e della consapevolezza quello trascorso dai ragazzi dell’oratorio estivo di Somma Lombardo insieme ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e all’associazione “Nice to Meet You”.

L’incontro, organizzato all’interno del Grest, ha permesso ai bambini di avvicinarsi al mondo della Protezione civile attraverso un approccio semplice e coinvolgente. Tra giochi, dimostrazioni pratiche e racconti, i volontari hanno spiegato in cosa consiste il loro lavoro quotidiano e quali sono le buone prassi da seguire in caso di emergenza.

Particolarmente apprezzata la parte dell’incontro dedicata agli “amici a quattro zampe” con l’associazione Nice To Meet You di Somma Lombardo.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, curiosità e tanta partecipazione. Un sincero ringraziamento dai responsabili del Grest è stato rivolto ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e dell’associazione Nice to Meet You per l’impegno e la passione con cui hanno animato la giornata, contribuendo a rendere l’oratorio estivo un’esperienza ancora più ricca.