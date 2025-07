Energia condivisa e sostenibile: la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese cresce e fa rete

(A cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Stiamo vivendo un periodo storico segnato dai cambiamenti climatici, dall’aumento dei costi dell’energia e da un senso di incertezza diffuso. In questo contesto le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono diventare un modello innovativo per costruire un futuro più sostenibile, equo e sicuro.

Infatti le CER non puntano solo alla condivisione dell’energia e alla riduzione delle bollette ma propongono un vero e proprio cambiamento di paradigma capace di trasformare i cittadini da semplici consumatori di energia a protagonisti attivi del sistema energetico, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e puntando verso l’indipendenza energetica.

La forza delle Comunità Energetiche sta proprio nella loro capacità di nascere “dal basso” grazie all’impegno di cittadini, famiglie, imprese e amministrazioni comunali che decidono di unirsi per produrre, condividere e consumare energia prodotta localmente da fonti rinnovabili. Grazie a questo modello la transizione energetica non è calata dall’alto ma è frutto di un percorso condiviso di consapevolezza e di cooperazione dove ogni cittadino diventa parte di un cambiamento concreto e tangibile per costruire reti solidali e resilienti, puntando sulla centralità dei territori.

Su questi presupposti è nata il 27 giugno 2024 la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, costituita dal Comune di Luino grazie ad un intenso lavoro del Tavolo per il Clima di Luino. Ad oggi, dopo circa un anno dalla sua costituzione, la CER del Luinese ha già 170 soci tra cui ben 14 comuni ubicati nel perimetro delle cabine primarie di Luino (Agra, Brezzo di Bedero, Castelveccana, Cremenaga, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Maccagno con Pino e Veddasca, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia) e di Cunardo (Brusimpiano, Cunardo, Grantola, Lavena Ponte Tresa).

Presso tutti questi Comuni si sono organizzate delle serate per coinvolgere la popolazione in questo innovativo progetto e partecipare in modo attivo al processo di transizione energetica portato avanti dalle CER.

Al fine di fare rete a livello nazionale, la CER del Luinese, con altre tre CER, ha fondato CER IN RETE (www.cerinrete.it ), l’Associazione Nazionale delle CER promosse dagli enti locali; in questo modo le CER locali si inseriscono in una rete più ampia, favorendo economie di scala e una voce più forte presso gli enti nazionali come il G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici).

Aderire quindi alla CER del Luinese significa partecipare ad un processo capace di resistere ai cambiamenti climatici e alle crisi energetiche portando benefici ambientali, sociali ed economici ai suoi membri ed al territorio.

Iscrivendosi alla CER del Luinese (l’iscrizione è gratuita) si può accedere al contributo a fondo perso del 40% delle spese ammissibili per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti già esistenti, ubicati in comuni con meno di 50.000 abitanti. Si è inoltre costituita la Rete Installatori CER Alto Verbano “Energia vicina” composta da installatori del territorio che garantiscono la qualità degli impianti ed un efficiente servizio di assistenza post-vendita.

Per iscriversi alla CER del Luinese o per avere informazioni sugli installatori della Rete “Energia vicina” è possibile consultare il sito www.cerinrete.it/le-nostre-cer/cer-luinese/ o scrivere una mail a info.luino@cerinrete.it.