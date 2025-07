Escursionista disorientato e biker ferito. Due interventi per il Soccorso Alpino in provincia di Varese

Tardo pomeriggio di venerdì di intenso lavoro per i tecnici della Stazione di Varese del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (CNSAS), XIX Delegazione Lariana, impegnati in due interventi a distanza ravvicinata.

Poco prima delle 19:00, la centrale operativa di SOREU dei Laghi ha attivato la squadra del Soccorso Alpino per una persona che aveva perso l’orientamento durante un’escursione. Cinque tecnici, tra cui un medico, hanno raggiunto la zona indicata e sono riusciti a localizzare la persona, accompagnandola in sicurezza fino a valle.

Mentre l’escursionista veniva riportato a valle, un secondo allarme è scattato per una caduta in mountain bike. In questo caso sono intervenuti sette tecnici del CNSAS, tra cui due medici. Il recupero della persona ferita è avvenuto con il supporto dell’elisoccorso di AREU partito da Como.

Un doppio intervento che conferma l’importanza del lavoro del Soccorso Alpino sul territorio, sempre pronto a rispondere anche in situazioni ravvicinate e complesse.