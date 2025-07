Ferrera di Varese, torna il divieto sotto la Cascata Fermona: troppo alto il rischio di frane

C’è un angolo varesino di natura che affascina e richiama, ma che troppo spesso dimentichiamo quanto fragile possa essere: è l’area sotto la Cascata Fermona, a Ferrera di Varese, nuovamente chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.

A mettere il punto fermo, ancora una volta, è stata la sindaca Marina Salardi, che ha firmato il 2 luglio un’ordinanza urgente per vietare l’accesso alla zona sottostante il salto d’acqua. Il motivo? Il rischio concreto di caduta massi, frammenti di roccia e legname.

«Episodicamente si verificano distacchi di materiale dal fronte roccioso della Cascata Fermona – si legge nel documento – nonché rami e materiale legnoso vario», elementi sufficienti per disporre l’interdizione dell’area. Una zona non ampia – circa 150 metri quadrati, delimitati in loco – ma molto frequentata, soprattutto nei mesi estivi.

NON È LA PRIMA VOLTA

Chi conosce la zona sa che non è la prima volta che viene vietato l’ingresso all’area sotto la cascata. Le ordinanze, negli ultimi anni, si sono ripetute con una certa regolarità, tutte dettate dallo stesso problema: la sicurezza.

Ad Agosto 2020, con forti piogge e sentieri impraticabili, infortuni in aumento e interventi del Soccorso Alpino il Comune decise di chiudere tutto. Ad Agosto 2022 nuovi distacchi rocciosi causarono un altro divieto, per fermare l’afflusso di bagnanti e turisti in una zona che, in quelle condizioni, non poteva garantire alcuna sicurezza. Ad Agosto 2024: ancora chiusure, questa volta aggravate dall’affollamento e da un fronte roccioso sempre più instabile. E nonostante i cartelli, più d’un visitatore scelse comunque di ignorare l’avviso. Ora l’ordinanza è arrivata a Luglio a causa del caldo scoppiato prima del previsto.

Il ripetersi di questi episodi dice molto: l’area attorno alla Cascata Fermona, per quanto suggestiva, non è priva di insidie, e l’ordinanza comunale è ormai necessaria..