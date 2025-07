Festa al lago di Cadrezzate: per tutto il weekend musica live e serate a tema fino a lunedì

È cominciata la Festa al lago di Cadrezzate con un programma ricco di musica e di energia per tutto il fine settimana fino a lunedì 28 luglio. Tutte le sere, all’area feste del parco comunale si possono gustare le specialità preparate dai volontari della Pro Loco di Cadrezzate al tradizionale stand gastronomico, per poi scendere in pista e scatenarsi con la musica dal vivo. Ogni giorno un genere diverso: dal punk pop al liscio, passando per il rock e una serata conclusiva con schiuma party.

Stand gastronomico e musica ogni sera

La festa comincia ogni sera a partire dalle 19:30, quando aprono le cucine con piatti tipici per tutti i gusti. Subito dopo, spazio alla musica live e ai balli che rendono la Festa al lago di Cadrezzate uno degli appuntamenti più attesi soprattutto dai giovani della zona.

I prossimi gruppi sul palco della Festa al lago

Venerdì 25 luglio – Concerto dei Sunny Boys, che portano sul palco sonorità punk pop e ritmi energici.

Sabato 26 luglio – Serata rock con Mitzi e Bobby Trap, per un appuntamento dedicato agli amanti della musica dal vivo.

Domenica 27 luglio – Torna la tradizionale gara di ballo che apre la serata liscio, animata dall’Alex Biondi Orchestra.

Lunedì 28 luglio – Chiusura in festa con Ispra Channel e il coinvolgente schiuma party sul lungolago.

Un evento per tutte le età

La festa al lago è organizzata dalla Pro Loco di Cadrezzate, e come ogni estate porta sulle rive del Lago di Monate un momento di divertimento da vivere insieme. Le serate sono pensate per un pubblico ampio: dai giovani che cercano l’energia della musica dal vivo, alle famiglie che vogliono trascorrere una tranquilla serata in compagnia.