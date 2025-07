Festa dell’Assunta 2025 a Barasso: tre giorni di celebrazioni tra fede e comunità

La comunità di Barasso si prepara a vivere la tradizionale Festa dell’Assunta 2025, un appuntamento che unisce spiritualità e convivialità. Dal 14 al 18 agosto, il paese sarà animato da processioni, celebrazioni religiose e iniziative comunitarie organizzate dalla parrocchia di San Martino nell’ambito della Comunità Pastorale Sant’Eusebio.

Il programma della festa

Giovedì 14 agosto – Con Maria

Alle 20.45 è in programma la processione mariana per le vie del paese, con ritrovo presso il Municipio. Il corteo toccherà via Roma, via Cassini, via Gervasini De Vincenti, passerà dal Centro Polifunzionale Comunale e dall’Asilo, proseguirà lungo via Parietti e il Parco di Villa Alemagna, piazza San Martino e si concluderà alla chiesa parrocchiale.

Venerdì 15 agosto – La festa

La giornata clou è il giorno dell’Assunta: alle 10.30 la chiesa di San Martino ospita la messa solenne, concelebrata nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Giovanni. A seguire, alle 11.30, vendita di torte, aperitivo e benedizione delle auto.

La serata si conclude alle 19 con la cena comunitaria in oratorio, seguita dall’incanto dei canestri e dall’estrazione della sottoscrizione a premi. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione in sacrestia dopo le messe.

Lunedì 18 agosto – Nel ricordo

Alle 20.30, al cimitero, si tiene la messa in suffragio dei defunti della comunità.

Una festa che unisce tradizione e comunità

La Festa dell’Assunta a Barasso è da sempre un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di preghiera e rafforzare i legami del territorio. La processione mariana attraversa i luoghi simbolo del paese, mentre la giornata di Ferragosto unisce la celebrazione religiosa a momenti di convivialità aperti a tutti, dai più giovani agli anziani.

Informazioni utili

La festa è organizzata dalla Parrocchia di San Martino di Barasso, in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio. Tutte le celebrazioni e gli eventi sono ad ingresso libero, salvo la cena del 15 agosto che richiede prenotazione.