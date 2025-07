Festa patronale di San Donato a Sesto Calende: tre giorni di celebrazioni tra fede, musica e solidarietà

Un appuntamento con la tradizione in programma all’Abbazia di San Donato dal 2 al 4 agosto

La Comunità pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la Festa patronale di San Donato. Da sabato 2 a lunedì 4 agosto l’Abbazia di San Donato ospiterà un ricco programma di eventi tra: celebrazioni religiose, appuntamenti musicali e momenti di festa e divertimento da vivere insieme per tutta la cittadinanza.

La Festa patronale di San Donato è uno degli appuntamenti più sentiti dagli abitanti di Sesto Calende, non solo per la valenza religiosa, ma anche per il significato storico e sociale che porta con sé. Il momento più suggestivo della celebrazione sarà il rito dell’accensione del globo: simbolo del martirio di San Donato.

Il programma della festa

Sabato 2 agosto

19:30 apertura dello stand gastronomico con primi piatti, fritture e specialità alla griglia

21:00 serata “Giochiamo insieme!” dedicata a momenti di intrattenimento e convivialità

Domenica 3 agosto

10:30 Santa Messa solenne in Abbazia con l’accensione del globo

19:30 stand gastronomico aperto per la cena

21:00 concerto del quintetto di ottoni Canaja Brass

Lunedì 4 agosto

20:45 Santa Messa in Abbazia per i defunti della parrocchia

Una festa per aiutare la storia della città

La Festa Patronale non sarà solo un momento di incontro e preghiera, ma sarà anche l’occasione per sostenere concretamente il patrimonio storico e artistico di Sesto Calende. L’intero ricavato degli stand gastronomici sarà infatti destinato alla ristrutturazione del tetto dell’Abbazia di San Donato: chiesa romanica senza dubbio tra i monumenti più importanti della città.