Finardi, Clementine, Anna Castiglia per la rassegna milanese “Estate al Castello”

Continua la rassegna di “Estate al Castello”, uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del panorama cittadino, con tanti nuovi appuntamenti da martedì 08 luglio a domenica 13 luglio.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, con la visione e il coordinamento dell’assessore Tommaso Sacchi, con la direzione artistica di Federico Russo, la manifestazione animerà, fino a metà settembre, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco con una platea in grado di accogliere fino a 2.300 posti con oltre 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, danza, teatro e cinema.

Martedì 8 luglio, alle 21.00, in scena “Amadeus”: uno spettacolo che non intende essere solo un omaggio alla grande musica e al genio di Mozart, ma indaga il genio come enigma, quell’impossibilità a comprendere e a misurarci con chi è tanto diverso da noi, poiché il genio ci sorprende e ci confonde. Una rappresentazione teatrale che celebra, attraverso parole e musica, il bisogno profondo di arte che abita ogni essere umano.

Il 9 luglio alle 21.00, spazio a Eugenio Finardi che, consacrato come uno degli artisti più originali della Canzone d’autore italiana, in uno straordinario dialogo tra presente e passato, ripercorre mezzo secolo di carriera attraverso i suoi brani storici unitamente alle nuove canzoni di “TUTTO”, album di inediti disponibile dallo scorso 9 maggio.

A seguire un’altra serata dedicata alla musica: il 1o luglio alle ore 21.00 Benjamine Clementine, cantautore e poeta britannico, intratterrà il pubblico del Castello con uno speciale iter della sua musica in occasione dell’uscita del suo quarto e ultimo album, Sir Introvert and the Featherweights. Il disco è un omaggio alla vita e alla libertà, con un incredibile equilibrio tra precisione tecnica e autenticità dell’imperfezione umana.

Venerdì 11 luglio alle 21.00 sarà protagonista Anna Castiglia che porta dal vivo il suo primo progetto discografico, il “MI PIACE TOUR”, un’occasione unica per scoprire il suo mondo sonoro e narrativo. Con la sua voce eclettica e la sua penna affilata, accompagnerà il pubblico in un percorso tra musica e parole, dove l’ironia si fa chiave di lettura della realtà e ogni nota apre uno spiraglio di riflessione, sempre leggera ma intensa allo stesso tempo.

Sabato 12 luglio, invece, alle 21.00, sul palco lo spettacolo teatrale “Divorzio alla Milanese – ricetta per un delitto!” che, attraverso una serie di quadri teatrali e musicali, per l’occasione cantati dal vivo, condurrà un viaggio tra luci e ombre, dove il passato rivelerà gli orrori sinistramente attuali e dove mostra come il male, nella sua banalità, possa celarsi dove meno ce lo si aspetta, perché in amore (e in delitto) nulla è mai come sembra.

La settimana si chiude domenica 13 luglio alle 21.00 con il Galà Lirico – Opera sotto le stelle, un emozionante itinerario tra le pagine più celebri del grande maestro Giuseppe Verdi. Una serata di pura magia, in cui le voci dei protagonisti e l’Orchestra Sinfonica di Milano, dirette dal M° Milletarì, daranno vita ai momenti più intensi e più appassionati tratti da capolavori immortali, da La Traviata a Un ballo in maschera. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla potenza della musica e dalla bellezza del melodramma italiano.

Per l’edizione 2025 di “Estate al Castello”, il Comune di Milano ha messo in campo una serie di azioni concrete per rafforzare i principi di accessibilità e inclusione, con l’obiettivo di garantire a tutte e tutti la possibilità di vivere l’esperienza culturale in piena sicurezza e autonomia. In particolare, la disposizione della platea principale — da 2.100 posti — è stata adeguata prevedendo un aumento dei posti riservati alle persone con disabilità, che passano così da 5 a 21; i posti, inoltre, sono distribuiti secondo una logistica più inclusiva, pensata per favorire la fruizione a pari degli eventi. A questo si affianca una maggiore attenzione alla formazione del personale addetto all’accoglienza, perché sia preparato a rispondere con competenza e sensibilità alle esigenze di ogni spettatore.

“Estate al Castello” si conferma così una rassegna capace di far dialogare arte, città e comunità, nel segno della pluralità culturale e della bellezza condivisa, in uno dei luoghi simbolo dell’estate milanese.