Fondo Sociale Regionale, oltre 5 milioni all’ATS dell’Insubria: risorse per tutto il Varesotto

Oltre cinque milioni di euro arriveranno all’ATS dell’Insubria grazie alla delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia il 28 luglio. Le risorse, parte del Fondo Sociale Regionale per l’annualità 2025, saranno destinate agli ambiti territoriali del Varesotto, tra cui Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e altri centri della provincia.

Come vengono ripartiti i fondi

In totale, l’ATS dell’Insubria riceverà 9,7 milioni di euro, di cui più della metà destinati agli ambiti del territorio varesino. Gli importi assegnati ai singoli comuni variano: si va dai 247 mila euro di Arcisate ai 715 mila di Gallarate, fino ai 668 mila euro per Varese. Fondi significativi anche per Busto Arsizio (457 mila) e Saronno (633 mila).

Le dichiarazioni dei consiglieri regionali

«Questa significativa assegnazione di risorse rappresenta un passo cruciale per il benessere delle nostre comunità, in particolare quelle del Varesotto» – ha commentato Romana Dell’Erba, consigliera regionale – «Il Fondo sostiene servizi e interventi per minori, famiglie, disabili e anziani, promuovendo progettualità integrate e attenzione ai bisogni delle persone».

Il collega Luigi Zocchi ha aggiunto: «La delibera conferma l’impegno di Regione Lombardia nel rafforzare la rete dei servizi sociali territoriali. È fondamentale che questi fondi vengano impiegati per garantire continuità e coesione sociale, affrontando nuove necessità come inclusione lavorativa ed emergenze abitative».

Criteri di distribuzione

La ripartizione delle risorse si basa su diversi indicatori: il 50% viene calcolato in base alla popolazione, il 30% su dati legati ai servizi sociali attivi e il restante 20% sul numero di unità di offerta sociali cofinanziate nell’anno precedente. In questo modo, i Piani di Zona 2025-2027 potranno programmare interventi mirati sui bisogni delle singole comunità.