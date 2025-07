Fotografia e natura protagoniste al WTC di Malpensa: torna il concorso “Scatti di colore e di movimento nel Parco”

Dal 15 giugno al 31 ottobre 2025 fotografi professionisti, amatori e appassionati sono invitati a partecipare alla terza edizione del concorso fotografico promosso dal World Trade Center Malpensa Airport. Il titolo di quest’anno è “Scatti di colore e di movimento nel Parco” e punta a valorizzare la bellezza dei paesaggi naturali attraverso immagini che raccontino la vitalità, i colori e le dinamiche degli spazi verdi.

L’iniziativa è completamente gratuita e non pone limiti di età o strumentazione: che si tratti di una reflex, di uno smartphone o di una macchina analogica, l’importante è saper cogliere lo spirito del tema. L’obiettivo è mettere in luce – attraverso lo sguardo personale di ciascun partecipante – momenti di vita, gioco, sport, natura e spontaneità, in particolare nei parchi e nelle aree verdi, veri e propri polmoni urbani.

A selezionare le opere migliori sarà la giuria tecnica del Fotoclub “Il Sestante” di Gallarate. Le fotografie premiate verranno esposte all’interno degli spazi del WTC Malpensa Airport e valorizzate attraverso canali di comunicazione dedicati.

Tutte le informazioni su regolamento, premi, modalità di iscrizione e invio delle foto sono disponibili sul sito ufficiale del WTC Malpensa Airport a questo link.

Il concorso gode del patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo e della collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui Parco Ticino, Plef, Università della Terza Età, Lions Club, Acof, Il Bustese e Fideuram.