Fotografia, memoria e poesia del reale a Materia Spazio Libero

Materia Spazio Libero in questi giorni ospita due mostre fotografiche di grande impatto: “Cosa c’è dentro un libro“ di Ferdinando Giaquinto e “Quel tempo che basta” di Mirko Cervini. Ma già dalla prossima settimana, i visitatori potranno immergersi in una nuova mostra “La città scomposta”, una nuova mostra firmata Augusto Barbieri, tutta dedicata alla memoria urbana di Busto Arsizio.

Ferdinando Giaquinto: «Fotografare un libro per riscoprire cosa contiene, al di là delle parole»

Ferdinando Giaquinto fa parte del collettivo creati.VA, che promuove la contaminazione tra arti visive, scrittura, musica e fotografia. Con “Cosa c’è dentro un libro”, attualmente in mostra a Materia, propone una riflessione sul libro come oggetto fisico, materico, quasi vivo: «Si tratta di una serie di fotografie a colori che ritraggono i dorsi di vecchi libri, scattate in macrofotografia spinta. L’idea è di raccontare la materia del libro, non il suo contenuto letterario: la trama, la polvere, la pelle consumata… ciò che un libro diventa col tempo.»

Un invito alla curiosità e all’introspezione, anche attraverso i mezzi più semplici: «Ho usato materiali di riciclo per l’allestimento, perché ci interessa valorizzare la fisicità e non sprecare. Il messaggio che voglio dare è: siate curiosi, soprattutto verso voi stessi. Esprimete ciò che siete con la fotografia, la scrittura, il disegno.» A dialogare con questa mostra, nello stesso spazio, c’è anche “Librellule” di Giulia Comenduni, un’esposizione di libri deformati fotografati in modo tale da sembrare creature leggere e volanti: un altro tributo alla magia dell’oggetto-libro.

Accanto a questa mostra, “Quel tempo che basta” di Mirko Cervini, propone un linguaggio diverso, ma ugualmente intimo: «È una mostra in bianco e nero, composta da fotografie accompagnate da poesie. Mirko invita a vivere con leggerezza, ma non con superficialità. È un lavoro delicato, poetico, che lascia spazio alla riflessione.»

Augusto Barbieri: «La città cambia, e con lei cambiano anche i nostri ricordi»

Da settimana prossima, lo spazio cambierà ancora pelle. Toccherà ad Augusto Barbieri, anche lui parte di creati.VA e del gruppo Polaroiders Italia, con la mostra “La città scomposta”, un progetto fotografico nato da un forte legame personale con il territorio. «È una raccolta di trittici realizzati con Polaroid originali manipolate a mano. I soggetti sono scorci urbani di Busto Arsizio, la mia città. Le fotografie sono poi riprodotte in forex per l’esposizione.»

Ma non è solo un omaggio ai luoghi: è un lavoro sulla memoria, sulla percezione soggettiva dello spazio urbano. «Ho scomposto gli scorci secondo angoli di ripresa particolari, li ho riassemblati in nuove visioni. È un modo per confrontare ciò che un luogo era e ciò che è diventato, ma anche il modo in cui lo ricordiamo, che spesso è diverso da ciò che realmente era.»

Una mostra che parla di identità, appartenenza e trasformazione, attraverso immagini realizzate nel 2005, ma ancora oggi cariche di significato.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.