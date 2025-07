Fuori strada con l’auto al ritorno dall’esame di maturità: cinque 18enni coinvolti a Venegono

Doveva essere il momento più bello, la fine degli esami che chiudono il ciclo delle superiori, ma la giornata ha preso una piega inaspettata. Questa mattina, verso le 12, cinque studenti 18enni di ritorno dagli esami di maturità hanno avuto un incidente a Venegono Superiore.

I ragazzi, quattro maschi e una femmina, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. Per cause ancora in corso di accertamento, in via paolo Busti il guidatore ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un cancello. Dei cinque ragazzi a bordo quattro hanno riportato ferite e contusioni. E’ stato allertato il 112, anche perché dall’auto usciva fumo, e sul posto sono arrivati due ambulanze in codice giallo, i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Venegono Superiore. Dai primi accertamenti non risultano ferite gravi per i quattro studenti.