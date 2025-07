Furti all’interno di Milano Malpensa: la Polizia ferma la banda che prendeva di mira i passeggeri

Almeno 30 furti per un valore complessivo di più di 4 milioni di euro: colpi effettuati ai danni di passseggeri in transito all’aeroporto di Milano Malpensa di cui oggi sono accusate 10 persone, colpite da altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura di Busto Arsizio.

Gli arresti sono stati compiuti dagli agenti della Polizia di Stato e hanno colpito un gruppo di persone di origine algerina, ritenute appartenenti a un’organizzazione criminale transnazionale. Le accuse sono di furto aggravato, continuato e in concorso; in un caso è contestato anche il reato di rapina. Le persone coinvolte sono tutte tra i 20 e i 35 anni, sono pluripregiudicate per furto aggravato e ricettazione e in alcuni casi sono risultati in possesso di documenti falsi.

Le indagini hanno preso il via nel maggio del 2024 e sono proseguite fino ad aprile 2025 e hanno permesso di capire – anche grazie alle immagini di sorveglianza – il modo in cui la banda operava. I malviventi agivano in piccoli gruppi di due o tre persone fingendosi comuni viaggiatori e tenendosi in contatto costante con telefoni cellulari e auricolari. Prendevano di mira passeggeri facoltosi e dopo ogni colpo si allontanavano rapidamente dall’aeroporto utilizzando diversi mezzi di trasporto: dal taxi, al treno, all’autobus.

FURTI E RAPINA

La Polizia ha reso noti i particolari di alcuni colpi che hanno portato agli arresti. In un caso la banda è riuscita a compiere due furti distinti nell’arco di soli 15 minuti; in un altro episodio, hanno sottratto un bagaglio contenente orologi, gioielli, diamanti e borse di lusso per un valore stimato di 1,3 milioni di euro. La rapina è contestata per un episodio in cui, dopo aver sottratto un trolley, i malviventi hanno provato a rubare un secondo bagaglio: l’intervento di un viaggiatore ha sventato il secondo colpo ma l’uomo è stato colpito al volto con un pugno.

INDAGINI INTERNAZIONALI

Le indagini, condotte in collaborazione con gli uffici investigativi di altre Questure e di diversi Paesi europei, hanno permesso di accertare che l’attività della banda si estendeva anche in hotel di lusso, vie dei centri storici, stazioni ferroviarie e treni delle città di Como, Milano, Firenze, Verona, Roma, oltre che in diversi scali internazionali.

Ad oggi, tre membri sono stati localizzati e tratti in arresto dagli agenti della Polizia di Frontiera di Malpensa. Altri due membri risultano attualmente detenuti in Francia e Spagna per altri reati e la Procura di Busto Arsizio ha già avanzato richiesta di estensione del provvedimento di arresto in ambito europeo.