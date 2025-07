Gavirate, avanti con i lavori nei cimiteri. L’opposizione: “Costi troppo alti per i cittadini”

A Gavirate, la seduta del consiglio comunale di mercoledì 23 luglio è stata l’occasione per fare il punto sulle modifiche al piano degli investimenti per il triennio 2025-2027. Tra le opere in programma il vicesindaco Roberto Zocchi ha illustrato il proseguimento degli interventi nei plessi cimiteriali di Gavirate, Oltrona e Voltorre, confermando la prosecuzione dei lavori già avviati e condividendo le nuove iniziative previste.

Si parte dal completamento del primo intervento, che ha riguardato il terzo quadrante del cimitero di Gavirate sul lato ovest. Il progetto ha comportato una ristrutturazione completa dei loculi, delle coperture, della pavimentazione e delle pareti. «Un’opera importante – ha sottolineato il vicesindaco – frutto del piano cimiteriale avviato lo scorso anno, che ha consentito di recuperare e rimettere a disposizione una novantina di postazioni, tra rinunce e siti abbandonati».

La seconda fase, già in corso, riguarda invece l’inizio della progettazione per l’ampliamento del plesso di Voltorre, con la realizzazione di nuovi loculi e ossari. «In parallelo – ha spiegato Zocchi– verranno costruiti anche i servizi igienici, un’opera necessaria per adeguarsi agli obblighi normativi che scattano nel momento in cui si effettuano nuove costruzioni all’interno dei cimiteri».

Infine, a settembre prenderà il via il terzo step dell’intervento, che riguarderà tutti e tre i plessi. In questo caso si tratterà di un percorso più articolato, che prevede la liberazione di ulteriori spazi. «È una procedura più lunga – ha chiarito Zocchi – perché prevede l’emissione di avvisi pubblici e un tempo tecnico di circa sei mesi, dal momento dell’avviso alla possibilità di avviare gli interventi».

La replica dell’opposizione non si è fatta attendere: «Mi dispiace che questi interventi vengano finanziati con i soldi dei cittadini che si sono trovati a dover rinnovare la convezione, spesso a cifre che reputo piuttosto elevate» ha sottolineato Simone Foti, consigliere di Fratelli D’Italia.

Il consigliere ha poi evidenziato come quella in discussione sia solo «una piccola parte dei fondi effettivamente incassati», lasciando così trasparire un giudizio critico sulla pianificazione degli interventi.