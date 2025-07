Ghioldi e Rosa rinnovano con la Varesina, in tre salutano. Bertoli vola in Serie C

Sono giorni di grandi movimenti in casa Varesina. Il direttore sportivo Damiani Micheli e il direttore tecnico Raffaele Ferrara sono all’opera per costruire la squadra che verrà affidata a mister Marco Spilli per la stagione 2025-2026.

Sono diversi i giocatori che lasceranno la casacca rossoblù (già noti gli addii di Gasparri, Guidetti, Cosentino – leggi qui), la società ha ringraziato e salutato anche il portiere Gianmarco Chironi, il fantasista Mattia Mauri e il difensore Gabriele Argint.

Un ricordo speciale è stato dedicato a Marco Bertoli, che in una stagione è entrato nella storia della Varesina con i suoi 25 gol in campionato. Il bottino realizzativo gli ha aperto le porte della Serie C, che affronterà con la maglia dell’Ospitaletto, la squadra che ha vinto il Girone in cui erano impegnate le fenici.

E dopo i vari “arrivederci”, i primi nomi confermati per la prossima stagione sono quelli di due centrocampisti: Filippo Ghioldi e Samuele Rosa. Sono loro i primi rinnovi comunicati dalla società.

La squadra vedrà cambiare pelle. Come si può intuire anche dai diversi annunci già fatti, sono diversi i tasselli – anche di una certa importanza nello spogliatoio – che verrano cambiati. L’obiettivo societario è quello di fare un salto in avanti per avere un ruolo da protagonista nella prossima stagione.