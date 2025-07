Giornata Mondiale contro l’Epatite: screening gratuiti in ASST Valle Olona

Il 28 luglio le Case di Comunità di ASST Valle Olona effettueranno screening gratuiti per la popolazione, claim delle iniziative congiunte è “Hai un minuto? L’epatite non aspetta”.

La Casa di Comunità di Busto Arsizio (viale Stelvio) effettuerà indagini sulle epatiti A e B, mentre quelle di Saronno, Cassano Magnago, Lonate Pozzolo e Fagnano Olona focalizzeranno l’attenzione sull’epatite C, patologia spesso silenziosa ma molto pericolosa.

«La nostra azienda aderisce con un doppio intervento mirato alla prevenzione e alla diagnosi precoce – sottolinea il Direttore Socio Sanitario, John Tremamondo –, desideriamo richiamare l’importanza della copertura vaccinale per l’epatite A e B e, per questo, nel centro vaccinale della Casa di Comunità di Busto Arsizio sarà attivo l’accesso diretto per verificare lo status e l’eventuale somministrazione dei vaccini, mentre per l’epatite C saranno effettuati, nelle Case di Comunità di Saronno, Cassano Magnago, Lonate Pozzolo e Fagnano Olona, test sierologici gratuiti per la ricerca dell’HCV per le coorti 1969 – 1988».

Lunedì 28 luglio dalla 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30 il centro vaccinale della Casa di Comunità di Busto Arsizio in Viale Stelvio sarà attivo con operatori esperti per verifica dello stato vaccinale e counseling con possibilità di accedere direttamente alle vaccinazioni consigliate o, se richiesto, di prendere appuntamento in altra data.

Apertura straordinaria dei punti prelievo delle Case di Comunità di Saronno, Cassano Magnago, Fagnano Olona e Lonate Pozzolo, con libero accesso per i cittadini dalle 8 alle 10.

Razionale sulle epatiti

L’epatite è un’infiammazione cronica virale del fegato che, se degenera, può causare cirrosi epatica e tumori. Ne esistono di tre forme: l’epatite A, che si trasmette per via oro-fecale attraverso l’ingestione di cibi e bevande contaminate da acque sporche, evolve spontaneamente verso la guarigione completa, l’epatite B, uno dei virus più infettivi al mondo, che si trasmette con sangue infetto o rapporti sessuali non protetti ed è di difficile individuazione perché asintomatico, può evolvere in immunità, epatite fulminante, infezione cronica e portabilità inattiva. Per le epatiti A e B la vaccinazione è uno strumento fondamentale.

Infine, l’epatite C che si contrae con la condivisione di aghi o siringhe ed evolve in una situazione di cronicità. È importante sottoporsi allo screening per l’epatite C per individuare precocemente l’eventuale infezione ed essere tempestivamente presi in carico dagli ambulatori di epatologia. Con le terapie orali attualmente a disposizione (farmaci DAA antivirali diretti) la cura ha una durata breve, circa 2-3 mesi, non presenta effetti collaterali e l’efficacia si attesta a oltre il 95%.