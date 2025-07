Gipsy Jazz al pratone di Angera: il Lago Cromatico porta sul lungolago le “chitarre manouche”

Dall’incontro tra musicisti italiani e tedeschi nasce un quartetto che rilegge Django Reinhardt. Prima della performance sarà possibile incontrare gli artisti al museo archeologico per conoscere da vicino il mondo della particolare chitarra custica

Un venerdì sera sul Lago Maggiore per un concerto di musica jazz nel segno di Django Reinhardt.

Il prossimo 11 luglio, a partire dalle 21.15 al “pratone” sul lungolago di Angera andrà in scena un nuovo appuntamento del festival Il Lago Cromatico. Protagonista sarà la musica del Gipsy Jazz European Connection, quartetto formato da Giangiacomo Rosso (chitarra solista), Julia Hornung (contrabbasso), Michele Gattoni (chitarra ritmica) e Alfredo Ferrario (clarinetto).

Sarà possibile incontrare gli artisti prima della performance musicale al museo civico archeologico di via Marconi 2 per una chiacchierata su Django Reinhardt e il mondo di questa particolare chitarra acustica, caratteristica del genere.

È anche grazie al loro talento se il mondo del jazz manouche sta vivendo un’entusiasmante rinascita e riscoperta da parte di ascoltatori e musicisti. I percorsi musicali di Giangiacomo Rosso e Julia Hornung possono essere diversi, ma la loro passione per il suono unico del jazz in versione “gipsy” li ha uniti per inaugurare una nuova era del genere.

L’APPROCCIO INNOVATIVO DI JULIA HORNUNG

Julia Hornung, un’eccezionale bassista tedesca, si è affermata come figura centrale nella rinascita del jazz manouche tedesco. Il suo modo brillante di suonare e il suo approccio innovativo l’hanno resa non solo vincitrice del BMW Welt Young Artist Jazz Award 2021, ma anche attiva sostenitrice di strutture lavorative eque nella scena jazz. Oltre a lavorare con i suoi gruppi, come il Collectif Julia Hornung e il Monaco Swing Ensemble, è anche membro del gruppo pop d’avanguardia SiEA. Hornung continua a promuovere talenti, sia attraverso la sua casa editrice Velvet Edition sia attraverso la sua agenzia di booking Upstroke Music.

GIANGIACOMO ROSSO, UNO DEI PRINCIPALI CHITARRISTI JAZZ MANUOCHE

Giangiacomo Rosso, uno dei principali chitarristi jazz manouche italiani, ha conquistato i palcoscenici d’Europa con il suo talento e il suo virtuosismo. Ispirato da Django Reinhardt, ha condotto una carriera solista di successo e il quintetto Hot Club ëd Turin, che ricorda il leggendario gruppo del maestro. Rosso intende ora espandere ulteriormente i suoi confini musicali collaborando con musicisti jazz Manouche di prima classe provenienti da tutta Europa. Le sue prossime partecipazioni a festival prestigiosi come il Django Reinhardt Festival di Fontainebleau e il Django l’H di Barcellona promettono esperienze musicali di rilievo.