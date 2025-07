Giubileo dei Giovani, volontari varesini della Protezione Civile in partenza per Roma

Ci saranno anche volontari della provincia di Varese tra i 101 che giovedì 31 luglio partiranno per Roma per svolgere attività di supporto durante il Giubileo dei Giovani 2025, in programma a Tor Vergata fino al 4 agosto.

L’iniziativa è coordinata dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile: i volontari lombardi, provenienti da 58 organizzazioni distribuite in undici province, saranno impegnati nell’assistenza alla popolazione e nel garantire le telecomunicazioni del personale della Colonna Mobile regionale.

Per la provincia di Varese parteciperanno Pronto Intervento ODV di Busto Arsizio e il Gruppo Intercomunale Corpo Protezione Civile Piambello. In totale, il contingente lombardo sarà affiancato da sei funzionari di Regione e Province e disporrà di circa 30 mezzi, 23 dei quali destinati all’impiego operativo e 4 per garantire le telecomunicazioni sul campo.

L’assessore regionale Romano La Russa ha sottolineato come la presenza dei volontari sia «testimonianza concreta della generosità e dell’impegno civico che caratterizzano la nostra comunità», ringraziando le associazioni coinvolte per la professionalità e la capacità organizzativa dimostrate anche in questa occasione.