Giulia Pelizzatti è la vincitrice del bando di Mapei Sport con Camera di Commercio

È Giulia Pelizzatti la vincitrice dell’edizione 2025 del bando promosso da Mapei Sport e dalla Camera di Commercio di Varese, nell’ambito del progetto Varese Sport Commission, dedicato alla memoria del professor Aldo Sassi, figura di spicco della fisiologia applicata allo sport.

Ventisei anni, originaria della provincia di Sondrio, Giulia ha un passato da atleta di sci alpino e oggi è allenatrice e maestra di sci, oltre ad aver conseguito la laurea in Scienze Motorie con una specializzazione nella preparazione fisica per gli sport di montagna. Il suo profilo è già noto in ambito scientifico: è stata relatrice al decimo International Congress on Science and Skiing, svoltosi lo scorso inverno.

Il riconoscimento le consentirà di sviluppare un progetto di ricerca all’interno del Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, uno dei laboratori di medicina sportiva più rilevanti a livello internazionale.

«Un’iniziativa che va nel segno di valorizzare per un verso le giovani generazioni – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – e, per un altro, quella ricerca scientifica che è indubbiamente uno dei driver di sviluppo fondamentali anche per il nostro territorio. Questo bando, quindi, interseca proficuamente alcuni degli asset che sono al centro dell’impegno di Camera di Commercio per la crescita complessiva del sistema socioeconomico varesino».

Il progetto di ricerca che Giulia svilupperà si concentrerà su allenamento in pista e fatica muscolare nello sci alpino, un tema particolarmente attuale in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, per i quali il centro Mapei Sport è già attivamente coinvolto nella preparazione degli atleti della Nazionale Italiana Sport Invernali (FISI).

«Siamo felici di ricordare Aldo Sassi, primo direttore del nostro centro, sostenendo giovani ricercatori – dichiara Claudio Pecci, amministratore delegato di Mapei Sport –. Presso la nostra struttura Giulia avrà modo di vedere in azione le sciatrici e gli sciatori della Nazionale Italiana in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Da oltre 10 anni ci occupiamo di testare lo stato di salute degli azzurri della Nazionale Italiana Sport Invernali (FISI) in ottica preventiva e la loro condizione atletica per indirizzare al meglio la preparazione».

Il bando Aldo Sassi prevede un assegno di ricerca del valore di 10.000 euro, destinato a favorire la formazione di giovani studiosi e professionisti del settore. L’iniziativa rappresenta una concreta opportunità di crescita scientifica e professionale per chi opera nel campo della preparazione atletica, mantenendo vivo il ricordo e l’approccio etico e scientifico del professor Sassi, scomparso nel 2010.