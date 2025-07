Gli alpini di Quinzano in festa. Solidali con il paese alluvionato di Conselice

Sarà festa grande a Sumirago il prossimo weekend, il 4, 5 e 6 luglio: l’oratorio di Sumirago ospiterà, per la prima volta ed in via eccezionale, l’annuale ed attesissima Festa Alpina del Gruppo Alpini di Quinzano, grazie alla gentilissima disponibilità di Don Roberto e di tutto il Consiglio Pastorale.

«Saranno tre giorni con superlative proposte gastronomiche ed il ricordo di quanti sono “andati avanti”» dice Walter Bianchi, capogruppo.

La Santa Messa di domenica mattina vedrà la partecipazione del Coro Sezione Ana di Varese, un trombettiere di altissimo livello, i ragazzi del Campo Scuola, effettuato il 21 e 22 giugno in collaborazione con il Gruppo Alpini di Albizzate e di un elevato numero di gagliardetti. Tra i questi, ospite d’onore sarà il gagliardetto di Conselice, il Comune in provincia di Ravenna più martoriato dalla recente

alluvione al quale il Gruppo di Quinzano ha destinato un congruo contributo per la ricostruzione.

«Tutto è nato subito dopo il tremendo maggio 2023 – continua Walter Bianchi – quando, con i miei Alpini si è optato per un’azione diretta senza passare per i diversi fondi proposti, non perché non ci fidassimo, anzi, sappiamo benissimo che tutto ciò che viene destinato all’AnaA nazionale è in buone mani (lo sapevano e l’hanno dimostrato anche gli Stati Uniti in occasione del terremoto del Friuli di cui, tra l’altro, ricorrono i cinquant’anni il prossimo anno), ma perché è nata la necessità di un contatto sul posto… Si era pensato a Sant’Agata sul Santerno, dove tutto è iniziato, ma quando li ho contattati, ho avuto la più grande dimostrazione di cosa vuol dire essere romagnoli, cosa vuol dire essere Alpini: “Guarda, noi siamo messi malissimo, ma le nostre acque stanno andando tutte a Conselice, senti loro, che in questo momento hanno sicuramente più bisogno… Ne è seguita una serie infinita di contatti con “Cinto” (Giacinto Ferlini), il Capogruppo, che mi ha detto di non aver fretta, che tanto per sistemare tutto ci sarebbero voluti anni… Allora mi sono inventato di preparare delle cassette per la raccolta dei fondi, che abbiamo portato in ogni nostra manifestazione, fino al raggiungimento di una cifra importante che, integrata con l’equivalente, stanziato dal Consiglio del Gruppo Alpini Quinzano, mi ha dato la possibilità, lunedì 2 giugno, di andare personalmente a Conselice e consegnare nelle mani di Cinto il nostro assegno (tra l’altro ho avuto anche l’onore di conoscere personalmente il grande Paolo Barabani, Sanremo 1981, loro socio…). Ecco perché, per puro affetto e spirito Alpino, saremo onorati della presenza loro gagliardetto».

Tornando alla festa venerdì partenza “light” con le paste, le salamelle, gli arrosticini, le piadine con porchetta, a cui si aggiungeranno poi, sabato e domenica, pappardelle al ragù di cinghiale, bombette e costine. Ed è sempre disponibile l’immancabile polenta di Super Mario, classe di ferro 1935, depositario delle ricetta segreta che ne fa una vera, ricercatissima specialità!