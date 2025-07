Grande successo per la Notte Bianca di Saronno, con tanto divertimento e un piccolo blackout

Tantissima gente, tutte le strade del centro animate e una città che ha vissuto una notte magica. Positivo il bilancio a caldo della prima Notte Bianca dell’amministrazione Pagani, che nella serata di sabato ha trasformato il centro di Saronno in un palcoscenico diffuso dove si sono susseguiti spettacoli di arte varia, momenti musicali, animazione per grandi e piccoli.

Organizzato dal Distretto urbano del Commercio di Saronno, da Ascom e dal Comune di Saronno, l’evento ha visto in campo decine di artisti ma anche un robusto dispiegamento di agenti della Polizia locale e delle forze dell’ordine, dipendenti comunali, operatori commerciali e volontari che hanno garantito divertimento, servizi e sicurezza.

La serata si è svolta senza particolari criticità, a parte alcuni interventi delle forze dell’ordine per tranquillizzare gli animi in pochissimi episodi di eccesso di alcol, liti e intemperanze. L’unico “guaio” occorso alla Notte Bianca è stato un black out elettrico che per una ventina di minuti ha tenuto al buio una parte del centro, compresa piazza Libertà dove però sono entrate in funzione le luci del nuovo sistema di illuminazione di sicurezza installato durante l’ammodernamento della piazza, evitando che tra le molte persone presenti si verificassero situazioni di pericolo.

Soddisfatti i nuovi amministratori cittadini: il sindaco Ilaria Pagani con gli esponenti della Giunta e il presidente del Consiglio comunale Francesco Licata hanno partecipato alla serata, facendo la spola tra le varie attrazioni, e il giudizio è stato positivo. Tante presenze, la soddisfazione dei commercianti e degli esercenti del centro, e il divertimento garantito dalle molte attrazioni diffuse in una vasta zona del centro tracciano un bilancio positivo dell’evento, in attesa dei numeri che Ascom e il Duc stanno elaborando.