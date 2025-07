Gruppo Sesi introduce due tipologie di riconoscimento per migliorare le condizioni economiche dei dipendenti ed ottimizzare il risultato economico

Giovedì 10 luglio, in una riunione partecipata e motivante, il team dirigenziale di Gruppo Sesi realtà leader in Lombardia nel noleggio e gestione di bagni e strutture mobili Sebach per cantieri ed eventi, ha presentato una nuova iniziativa tendente a premiare e incentivare il lavoro dei dipendenti.

Alla riunione hanno partecipato Pio Benvenuto, Direttore Generale, Giandomenico Ragosta, Responsabile Amministrativo e Risorse Umane, Francesco Porcino, Responsabile della Logistica, e Federica Benvenuto, Responsabile Commerciale, insieme a tutti i dipendenti, sia del settore uffici che di quello operativo e tecnico. Durante l’incontro, è stato annunciato l’introduzione del premio fedeltà e premio di produttività quali strumenti migliorativi sia della performance lavorativa che del benessere individuale.

La nuova politica prevede due principali tipologie di riconoscimento:

• Premio di fedeltà: destinato ai dipendenti che hanno dimostrato continuità e impegno all’interno dell’azienda per almeno 3 anni. Questo premio é un segno di apprezzamento per la dedizione a lungo termine e per il contributo costante alla crescita dell’azienda e consisterà in una mensilità aggiuntiva da corrispondere nel mese di giugno.

• Premio di produttività: tendente a premiare i risultati tangibili in termini di rendimento individuale, con l’obiettivo di stimolare l’efficienza e la collaborazione. Questo premio si pone come uno stimolo per il miglioramento continuo, alimentando la volontà di ottimizzare costantemente le proprie performance per un risultato economico più soddisfacente per l’azienda.

Pio Benvenuto, Direttore Generale di Gruppo Sesi, ha dichiarato: “L’introduzione di questi premi è un passo importante per valorizzare il nostro capitale umano. Non si tratta solo di un riconoscimento professionale, ma anche di un modo per contribuire al benessere dei nostri dipendenti, incentivando un ambiente di lavoro più stimolante e soddisfacente. Vogliamo che ogni nostro collaboratore si senta apprezzato, non solo per i risultati che ottiene, ma anche per l’impegno che mette ogni giorno nella sua attività.”

Giandomenico Ragosta, Responsabile Amministrativo e Risorse Umane, ha aggiunto: “Crediamo che premi e incentivi debbano andare oltre la semplice gratificazione economica. Vogliamo che ogni dipendente, indipendentemente dal ruolo, possa vedere il riconoscimento del proprio impegno come parte di un percorso di crescita personale e professionale. La soddisfazione sul posto di lavoro è alla base di un’azienda sana e produttiva.”

Francesco Porcino e Federica Benvenuto hanno sottolineato l’importanza di una visione comune per raggiungere obiettivi aziendali, evidenziando come il premio di produttività possa rafforzare il legame tra l’efficienza operativa e i risultati aziendali complessivi.

Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio che punta a migliorare il clima aziendale, rendendo l’azienda un luogo dove i dipendenti possano crescere in modo equilibrato, mantenendo un giusto bilanciamento tra vita lavorativa e personale.