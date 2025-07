Guasto alla linea ferroviaria a Legnano: rallentamenti e disagi per i pendolari sulla linea Milano-Varese

Nella giornata di oggi mercoledì 24 luglio, la circolazione sulla direttrice ferroviaria è stata rallentata a causa di un guasto che ha coinvolto la linea nella stazione di Legnano. Il problema ha richiesto un intervento immediato da parte dei tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Dopo le 13.30 la situazione è lentamente tornata alla normalità.

Ritardi e cancellazioni

I disagi per i pendolari si sono tradotti in ritardi fino a 30 minuti sui treni che transitano attraverso la stazione di Legnano. Alcuni treni sono stati anche cancellati o hanno subito variazioni nei loro orari per permettere di riorganizzare il servizio. Da TreNord hanno consigliato agli utenti di verificare l’andamento dei treni in tempo reale tramite le app ufficiali o il sito web, dove è disponibile la sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.