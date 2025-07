Gym For Life Gavirate, tra risultati agonistici e un “Giro del Mondo” emozionante

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Da 15 anni, l’ASD Gym For Life è un punto di riferimento per la ginnastica artistica a Gavirate, con un impegno costante nella crescita e nella formazione degli atleti. La società può vantare uno staff di allenatrici di alto livello che comprende le sorelle Valentina e Martina Danioni, insieme a Marta Lucchini. Un gruppo che con passione e professionalità guida gli atleti verso i propri traguardi.

Nel recente Campionato Nazionale CSEN, la squadra gaviratese ha ottenuto risultati di grande prestigio. Spiccano infatti la vittoria di Arianna Conte, campionessa italiana nella categoria senior della CUP individuale, e l’ottavo posto di Chiara Bergamini nella categoria specialità. Risultati che rappresentano una grande soddisfazione per tutto lo staff e gli atleti, a testimonianza dell’eccellenza raggiunta dalla ASD Gym For Life e della qualità dell’allenamento offerto ai giovani ginnasti.

A coronamento dell’annata sportiva inoltre, la società ha organizzato un evento davvero speciale: “Il Giro del Mondo”, una festa che ha visto la partecipazione di tutti gli atleti della associazione. Una esperienza unica, che ha coinvolto e emozionato sia i protagonisti sia il tantissimo pubblico presente. La scenografia, curata nei minimi dettagli, ha ricreato atmosfere suggestive e paesaggi di diverse culture e continenti, trasportando idealmente i presenti in un viaggio intorno al globo. I costumi, coloratissimi e ricchi di particolari, hanno reso ogni performance ancora più coinvolgente e spettacolare, rendendo omaggio alle tradizioni di ogni Paese rappresentato.

L’entusiasmo e l’impegno di tutti gli atleti si sono percepiti in ogni momento, regalando una serata di grande emozione e divertimento. Grazie al sostegno del pubblico, che ha gremito la sala con calore e partecipazione, è andato in scena un evento indimenticabile.

La società e le sue allenatrici intanto, sono già cariche di energia e idee per organizzare il prossimo anno sportivo, con l’obiettivo di superare ogni aspettativa e continuare a crescere come società e come famiglia. «Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: atleti, allenatori, famiglie e spettatori. Ci vediamo al prossimo Giro del Mondo… e oltre!».