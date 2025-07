“Ho perso la collana che ho tenuto al collo per 26 anni. Aiutatemi a ritrovarla”

Analia prova a lanciare un appello per ritrovare un oggetto smarrito che per lei ha un grande valore affettivo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, ha smarrito questa collana. Si tratta di un ciondolo con l’occhio di Orus proveniente dal Libano che dopo 26 anni al collo aveva tolto e riposto nel portafoglio che aveva con sè. L’ultima volta che ha visto la collana era a Porto Valtravaglia con il compagno. Poi è tornata a Varese e quando ha riaperto il portafoglio non l’ha più trovata.

Analia non vuole accusare nessuno ma teme che le sia stata sottratta in un momento di distrazione, oppure di averla persa in qualche modo: «Se qualcuno l’ha presa e si è pentita o l’ha trovata e non sa come restituirla può contattarmi (mamanianalia@gmail.com). È un regalo a cui tengo molto. Tentar non nuoce».