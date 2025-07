Hop Hop Street Food arriva in provincia di Varese con due appuntamenti: il primo a Saronno

L’11, 12 e 13 luglio via Amendola a Saronno ospita tre giorni di street food, birre artigianali e convivialità. Il format tornerà in provincia a Angera l’1, 2 e 3 agosto per una nuova tappa sul Lago Maggiore

Hop Hop Street Food si prepara a portare i sapori del cibo di strada in provincia di Varese con un doppio appuntamento estivo. Il primo si terrà a Saronno, in via Amendola, l’11, 12 e 13 luglio 2025: tre giorni per gustare ottimo cibo di strada, incontrarsi con gli amici e vivere un’esperienza semplice e genuina fatta di sapori italiani e internazionali.

La manifestazione offrirà un’ampia selezione di specialità dolci e salate, con proposte che spaziano da hamburger, tacos, pizze e fritti, fino a dolci tipici preparati al momento. Non mancherà una ricca scelta di birre artigianali, pensate per accompagnare al meglio ogni piatto. Tutto sarà disponibile in orario continuato, dalle 10.30 del mattino fino a mezzanotte, per permettere a visitatori e famiglie di vivere la manifestazione con flessibilità e senza fretta.

Anche in caso di maltempo moderato l’evento è confermato: sono previsti posti a sedere al coperto, a garanzia di un’esperienza piacevole per tutti. L’ingresso sarà libero, aperto anche agli amici a quattro zampe e non solo, per un weekend che vuole essere un invito a stare insieme e godere delle migliori proposte di street food sotto casa.

Dopo la tappa di Saronno, il format tornerà in provincia di Varese a Angera, sul Lago Maggiore, l’1, 2 e 3 agosto 2025. Anche in questa seconda data si confermerà la formula di successo: stand selezionati, birre artigianali e un’atmosfera accogliente, per trasformare la città in un grande spazio dedicato al gusto e alla socialità.

La filosofia di Hop Hop Street Food è chiara: portare nelle piazze e nelle strade le migliori tradizioni del cibo di strada, creando occasioni di incontro per tutte le età. Un format rodato che in ogni tappa riesce a valorizzare il territorio attraverso la cultura del gusto.

Per rimanere aggiornati sugli eventi e sui dettagli delle prossime tappe, è possibile seguire i canali social ufficiali di Hop Hop Street Food su Facebook e Instagram.

Contatti

Hop Hop Street Food

modieventi@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram