I burattini raccontano Truciolo e il cavallo a dondolo nel parco di Amaltheatro ad Angera

Truciolo è un eroe particolare. È un garzone di bottega, in una piccola falegnameria di Cantù, dov’è nato, dalla fantasia dell’artista sua concittadino Ivano Rota, che ne ha fatto un burattoino. Sarà lui il protagonista dello spettacolo Truciolo e il cavallo a dondolo in programma domenica 3 agosto alle 17.30 nel giardino di Amaltheatro, a Barzola di Angera

L’appuntamento è il sesto della rassegna Parade all’interno del progetto Tutti sull’Arca!, che per tutta l’estate anima il parco con eventi dedicati a bambini e famiglie.

Le avventure di Truciolo

Vincitore del premio como Migliore spettacolo dell’EuroPuppetFestiValsesia 2019, Truciolo e il cavallo a dondolo è uno spettacolo ambientato in una vecchia bottega della Brianza.

L’esperto falegname e il suo garzone, Truciolo, stanchi dei soliti tavoli e armadi un giorno decidono di costruire un cavallo a dondolo. E lo fanno con una tavola particolare, proveniente dalla stessa pianta con la quale venne costruito un certo Pinocchio.

Con un parente tanto monello si può forse già intuire in quante avventure si caccia Truciolo cavalcando il giocattolo appena realizzato in bottega, portato dal suo destriero in mondi meravigliosi, diversi e lontani.

Purtroppo una brutta strega li riporterà zampe e piedi a terra, in un clima triste e pesante da cui solo la fantasia dei piccoli spettatori, chiamati a partecipare attivamente alla storia, potrà salvarli.

Informazioni utili

Lo spettacolo si terrà nel giardino di Amaltheatro, in via ai Prati 7, nella frazione di Barzola di Angera.

L’ingresso è pedonale e prevede un biglietto di 5 euro.

È consigliata la prenotazione scrivendo a info@amaltheatro.org o telefonando al numero 335 8771173.

L’evento è organizzato con il patrocinio della città di Angera e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto.