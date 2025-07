I CCCP riportano i loro Fedeli alla Linea sotto il palco del Rugby Sound

Il rito si è consumato e per i CCCP – Fedeli alla linea l’ultima chiamata non ha solo il sapore della nostalgia. Se prima era troppo presto – ha detto Annarella – ora dicono che sia tardi ma questo è il tempo in cui viviamo. Dovete solo scegliere con quale impero stare.

L’iconica band emiliana ha inaugurato il palco del Rugby Sound con uno spettacolo di circa due ore che ha ripercorso la storia musicale di una delle band più iconiche degli anni ’80 davanti a circa quattromila spettatori: c’erano i fan coi capelli bianchi della prima ora, ormai diventati padri di famiglia, c’erano quelli che ne hanno seguito il percorso più moderno e innovativo (Csi, Pgr) e c’erano i nipotini ammaliati dai suoni delle chitarre distorte di Massimo Zamboni e dai ritornelli mantra che caratterizzano molti dei loro pezzi più conosciuti.

Produci, consuma, crepa. Sono la terapia. Emilia Paranoica, A ja Ljubljiu SSSR. Punk Islam. Vengono sciorinati come preghiere punk ad un dio musicale che sembra essersi nascosto dietro la luna nera delle canzoni di massa delle piattaforme.

Annarella sul palco è ancora la soubrette che incanta coi suoi mille cambi d’abito mentre Danilo Fatur porta in scena oggetti fatti di legno e metallo che fa roteare come un giocoliere situazionista.

Nel frattempo la band slalomeggia attraverso ritmi che passano dal valzer di oh! Battagliero al punk più veloce di Curami con una sola concessione alla cover per Bang Bang, nella sua versione in italiano resa celebre dall’Equipe 84 e da Dalida.

La chiusura è affidata alla ballata Amandoti, cantata insieme al pubblico da un Giovanni Lindo Ferrretti in una buona forma vocale, accompagnati dal violino di Ezio Bonicelli. Ad Annarella il compito di issare il cartello con il conto alla rovescia verso la fine dell’ultimo tour. Visto l’amore incondizionato dei fan sarà davvero l’ultima chiamata?