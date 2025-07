Il bagno su misura con Leroy Merlin: tutte le idee e i servizi per realizzarlo

Tendenze bagno 2025: spazi funzionali e personalizzati

Il bagno non è solo una stanza di servizio: è un rifugio personale, un ambiente che parla di noi, del nostro gusto e del nostro benessere. Le tendenze bagno 2025 mettono al centro la personalizzazione, la qualità dei materiali e il design studiato per garantire il massimo comfort. Leroy Merlin accompagna ogni cliente in questo percorso, offrendo soluzioni complete e servizi dedicati per trasformare ogni bagno in uno spazio unico e funzionale.

Stili per ogni personalità: le ispirazioni Leroy Merlin

Ogni progetto bagno dovrebbe raccontare una storia: la tua. Per questo Leroy Merlin propone una gamma di stili pensati per adattarsi a ogni esigenza di spazio e di budget, con un’attenzione particolare ai dettagli, ai materiali e alla sensazione che vuoi vivere ogni giorno.

Wood Nature

Calore, matericità, autenticità. Questo stile si ispira alla natura, con finiture effetto legno, tonalità morbide e dettagli che trasmettono benessere e accoglienza. È la scelta ideale per chi vuole ricreare in casa un angolo di quiete naturale, dove rilassarsi e rigenerarsi.

Graphic Design

Geometrie nette e contrasti decisi sono il cuore di uno stile che reinventa gli spazi con personalità. Una casa in stile Graphic Design è pensata per chi ama l’ordine visivo senza rinunciare al calore: il living si veste di bianco e nero con toni caldi a contrasto, come beige e marrone, creando un equilibrio sofisticato e accogliente.

Gli ambienti sono progettati con attenzione ai dettagli: la carta da parati grafica dona movimento alle pareti, mentre la scala a chiocciola e le sospensioni in metallo nero, ispirate a cubi aperti, aggiungono un tocco industrial-chic. Gli spazi sono suddivisi con intelligenza per garantire funzionalità e comfort, definendo aree relax che invitano a prendersi una pausa di stile.

Anche il bagno riprende questo fil rouge, trasformandosi in un ambiente pulito ed essenziale ma al tempo stesso scenografico. Il nero opaco di rubinetteria e profili doccia regala un look trendy e deciso, mentre l’illuminazione a LED nascosta nel controsoffitto crea un’atmosfera avvolgente, quasi da Spa. Una scelta ideale per chi desidera un design contemporaneo che combina rigore geometrico e dettagli rilassanti, per un’esperienza di benessere completa.

Countryside

Atmosfera calda, linee morbide, materiali naturali e un richiamo alla tradizione. Lo stile Countryside è un invito a rallentare, a godere della semplicità e della sensazione di casa. Perfetto per chi vuole un bagno accogliente, dove il comfort moderno si intreccia con la memoria e la serenità della campagna.

Soft Design

L’essenzialità che rilassa. Colori neutri, forme morbide, texture leggere. Soft Design è lo stile minimal e contemporaneo che crea armonia e calma, regalando un’esperienza quotidiana di equilibrio e benessere.

Tutto il necessario per un progetto completo

Il bagno perfetto è fatto di dettagli scelti con cura. Leroy Merlin offre un’ampia gamma di prodotti che consentono di comporre il tuo stile in totale libertà:

Sanitari moderni o tradizionali

Mobili bagno su misura o modulari

Lavabi di design e piani d’appoggio personalizzati

Docce e vasche per ogni spazio

Rubinetteria, specchi, illuminazione e accessori

Dai progetti più semplici ai rinnovi completi, troverai soluzioni di qualità adatte a tutti i budget e agli spazi più diversi.

I servizi Leroy Merlin: il tuo alleato per ogni fase del progetto

Realizzare o rinnovare il bagno dei tuoi sogni non è mai stato così semplice. Leroy Merlin non si limita a fornirti i prodotti: mette a disposizione un sistema di servizi integrati per accompagnarti in ogni fase:

Trasformazione vasca in doccia : perfetta per chi cerca un rinnovo pratico e veloce, con posa inclusa e assistenza completa.

: perfetta per chi cerca un rinnovo pratico e veloce, con posa inclusa e assistenza completa. Rinnovo doccia per dare nuova vita al box doccia, aggiornandolo con soluzioni moderne e funzionali.

per dare nuova vita al box doccia, aggiornandolo con soluzioni moderne e funzionali. Ristrutturazione completa con ARKY : il servizio chiavi in mano per chi vuole affidare l’intero progetto a professionisti qualificati, dalla progettazione alla posa.

: il servizio chiavi in mano per chi vuole affidare l’intero progetto a professionisti qualificati, dalla progettazione alla posa. Polizze assicurative su una vasta gamma di prodotti per garantire massima tranquillità al cliente.

Per lasciarti ispirare, toccare con mano materiali e finiture, ricevere consigli personalizzati e progettare insieme il tuo nuovo bagno, i consulenti Leroy Merlin ti aspettano nella sede di via del Lavoro 40 a Solbiate Arno.

Puoi anche prenotare l'appuntamento online