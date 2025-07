Il benessere in tutte le sue forme: a settembre la nuova edizione di Malpensa Benessere

Nel cuore della Lombardia, a Busto Arsizio, presso il centro fieristico di Malpensa Fiere, sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 oltre 100 espositori parteciperanno alla quarta edizione di Malpensa Benessere, dove presenteranno prodotti e servizi per benessere e la salute naturale: dalla cosmesi bio all’alimentazione vegetale, dai trattamenti energetici alle pratiche corporee, dagli arredi ecologici alla medicina complementare. Ad arricchire l’esperienza, lezioni di yoga, dimostrazioni di cross fit e un fittissimo calendario di talk con esperti e ricercatori nel campo delle discipline olistiche dove il pubblico dell’evento potrà approfondire tantissimi temi e vivere esperienze senza costi aggiuntivi.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 6 settembre spicca l’incontro con Marina Tonini, contattista e psicodiagnosta in campo grafologico. Il suo intervento, Il ritmo dell’Anima, si preannuncia come una potente esperienza trasformativa per chi è pronto ad aprirsi a nuove percezioni del sé.

Nella stessa giornata, il pubblico potrà ascoltare la voce autorevole del prof. Giovanni Frajese, medico e ricercatore noto per il suo impegno in favore di una medicina etica e integrata. La sua visione – lucida, scientifica, ma anche profondamente umana – si inserisce perfettamente nel dialogo tra salute naturale e approccio razionale.

Spazio anche al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento con Red Ronnie, protagonista di un intervento in cui racconta l’essenza spirituale dei suoi incontri con artisti e personalità di fama, approfondendo il modo in cui gli artisti percepiscono il loro viaggio interiore.

E, per la prima volta a Malpensa Benessere, Alberto Ferrarini, mental coach e esperto di numerologia, simbologia e metafore, che porterà sul palco la sua energia trascinante e l’importanza di un approccio positivo alla vita.

La mattina di domenica 7 settembre sarà dominata dal grande convegno della Società Italiana di Medicina (SIM), dal titolo Insieme per Salute e Benessere – La medicina che vogliamo. Un incontro di respiro nazionale che coinvolgerà medici, ricercatori, giuristi e terapeuti impegnati nella promozione di un nuovo modello di medicina: più etico, centrato sulla persona e basato sulla prevenzione e l’integrazione delle competenze. Un’occasione unica per riflettere insieme su temi urgenti come la sostenibilità del sistema sanitario e la libertà terapeutica.

Tra i relatori del convegno, il dottor Luca Speciani – medico, agronomo e fondatore del metodo DietaGIFT – offrirà un intervento molto atteso sul ruolo dell’alimentazione e dello stile di vita nella medicina preventiva. Da sempre promotore di una visione scientificamente fondata eppure accessibile a tutti, Speciani è anche direttore della rivista “L’Altra Medicina”, media partner della manifestazione.

Tra le novità più coinvolgenti di quest’edizione, domenica pomeriggio l’arrivo a Malpensa Benessere di IOSNO, maestro nell’auto-osservazione e nella consapevolezza. Con il suo podcast “IOSNO Vivere Mindfulness”, ha conquistato milioni di ascoltatori in Italia e in Europa, rendendo la meditazione un’esperienza coinvolgente per stimolare rilassamento, introspezione e ricarica energetica, come in un vero e proprio viaggio interiore.

L’ingresso alla manifestazione consente l’accesso libero a tutte le attività (salvo dove diversamente specificato), ed è gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Con lo stesso biglietto si potrà visitare anche Expo Elettronica, l’altro evento in contemporanea presso Malpensa Fiere.

Info

Ticket d’ingresso € 6 online € 9 alla cassa

Orari: sabato e domenica, dalle 9:00 alle 18:00

Dove: MalpensaFiere, via XI Settembre 16 – Busto Arsizio (VA)

Parcheggio gratuito

Contatti

@: info@fieredelbenessere.it

M: +39 378 083 3799



Sito | Facebook | Instagram