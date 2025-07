“Il cacciatore di orizzonti”, la musica di Giuseppe Santangelo racconta il mondo di oggi

Il Cacciatore di orizzonti è il sesto disco di Giuseppe Santangelo, in arte “Peppe Santangelo” uscito il 17 giugno. Accompagnato dalla sua band Atlantide, dalla voce di Michele Frigoli, e con la collaborazione di altri colleghi, il sassofonista e compositore siciliano di Ternate questa volta mette il suo estro compositivo al servizio di una nuova strada musicale che aveva in mente da tempo.

Il disco include dodici canzoni, che prendono spunto da temi attuali, come la guerra, nel brano Salsedine, o la pervasività dei dispositivi digitali, nel brano Lo Spettatore. Il disco comincia con un inno. È l’unico brano in cui possiamo ascoltare la voce di Santangelo recitare ed invocare la Musa per l’ispirazione e la giusta tempra necessari per affrontare il viaggio che si accinge a compiere. (Ascolta il disco a questo link)

Il Cacciatore di orizzonti, la “title track” è un brano autobiografico, dedicato a tutti i sognatori che hanno lo sguardo costantemente rivolto verso l’orizzonte. Brani intimi sono invece Viaggia con me, una promessa di vita tra due innamorati, e Nuvole, un quadro intimistico dove il protagonista del brano si guarda nello specchio del mare per capire sé stesso. Brani allegri, spensierati sono le storie raccontate in Come l’onda che spuma, A lezione di sogni e Milady che ha tutte le caratteristiche di un singolo radiofonico per la sua allegria giovanile.

Chiudono il disco Mediterraneo, un tributo in chiave popolare a quel mare che Peppe Santangelo ama tanto; Navigante, una riflessione sul ruolo e i fini del poeta, e L’uomo che mi ha rapita, un omaggio a tutti i padri che sono capaci con la loro umiltà e i loro insegnamenti di rubare l’anima alle loro figlie.