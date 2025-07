Il caldo torrido fa aprire i parchi di Busto Arsizio dalle 7 alle 22: “Per chi cerca un po’ di refrigerio”

Visto il riscontro positivo degli anni scorsi, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per prorogare l’orario di apertura di trenta tra parchi e giardini sparsi in tutti i quartieri fino alle ore 22.00: l’ordinanza entrerà in vigore da domani, 10 luglio, fino al 31 agosto 2025.

«Le temperature altissime dei giorni scorsi e le previsioni meteo che per le prossime settimane indicano temperature in costante aumento e assenza di piogge ci hanno indotto a riproporre l’ampliamento degli orari di apertura degli spazi verdi, rispondendo all’esigenza dei cittadini di poterli frequentare negli orari più freschi – affermano il sindaco e il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida -. Abbiamo considerato anche che i disagi da calore sono in crescita ed è sconsigliato agli anziani e ai cittadini più fragili uscire di casa nelle ore più calde della giornata: poter passeggiare nei parchi al mattino presto o in orario serale, può restituire un po’ di benessere, oltre che rappresentare un’occasione di ritrovo».