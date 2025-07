Il Comitato Rosa Parks: “La pastasciutta fascista è uno sfregio alla Costituzione”

Il “Comitato Rosa Parks di Varese Possibile” interviene con fermezza in merito all’iniziativa organizzata dal gruppo Do.ra, la “pastasciutta fascista”. Secondo il Comitato l’ evento rappresenta una provocazione e un grave oltraggio ai principi sanciti dalla Costituzione italiana e alla memoria storica del Paese.

Ecco la nota diffusa alla stampa firmata dalla portavoce Sofia Mason

“Ennesima provocazione, ennesimo sfregio alla Costituzione Italiana da parte dei Do.ra che si sono inventati “la pastasciutta fascista” per ricordare tutti quelli che non rinnegarono la dittatura fascista e le sue idee, leggi razziali e razziste comprese.

Ennesimo evento, che viene tollerato da questura e prefettura che sono tanto solerti nell’identificazione di chi difende la Costituzione Italiana – i numerosi casi di cronaca degli scorsi mesi sono un segnale pericoloso – mentre su questi eventi, che per stessa ammissione degli organizzatori sono una palese ricostruzione del disciolto partito nazionale fascista, rimangono inermi e silenti. La storia italiana così come la Costituzione meritano di essere rispettate e tutelate in primis da chi ha giurato sul Tricolore e sulla Costituzione nata appunto dalla Resistenza”.

“La pastasciutta antifascista, nata nel 1943 per celebrare in modo comunitario la caduta del regime di Mussolini e organizzata dalla famiglia Cervi (che pagò in seguito un prezzo altissimo per l’impegno antifascista nella Resistenza), rimane un baluardo e una commemorazione della Memoria di quello che è passato e diventa, oggi, un’affermazione ugualmente importante dello spirito antifascista e dei valori della Resistenza, da celebrare tutti insieme”.