Il comune di Gavirate cerca “volontari per la cultura” a cui affidare il chiostro di Voltorre

Chiusa la convenzione con il Chiostro, è aperto il bando per formare la squadra di volontari che affiancherà l’amministrazione nella gestione dei beni culturali.

Il Comune di Gavirate ha istituito un bando per l’individuazione di volontari “Per la cultura” si tratta di un progetto per la formazione e l’inserimento di volontari in ambito culturale, che si sviluppa nell’arco di cinque anni a partire dal 1° luglio 2025.

L’attività dei volontari sarà volta a garantire turni di apertura e custodia del Chiostro di Voltorre, inizialmente il sabato e la domenica, con la possibilità di estenderli anche ad altri giorni della settimana nel caso ci fosse sufficiente disponibilità di persone.

Sempre in base alle disponibilità, il progetto potrà prevedere anche turni di presenza in occasione di manifestazioni culturali sul territorio.

Il bando non ha scadenza: sarà sempre possibile presentare la propria candidatura, a cui seguirà un colloquio conoscitivo/valutativo da parte di apposita commissione comunale. Ogni volontario inoltre, prima di prendere servizio, parteciperà a momenti formativi relativi alle attività da svolgere e alla storia del Chiostro di Voltorre.

«Fare volontariato – spiega il sindaco Massimo Parola – rappresenta un importante “dono” per gli altri e questo bando in particolare mira a ricercare persone maggiorenni disposte ad offrire alcune ore del proprio tempo per la valorizzazione dei nostri beni culturali, come in particolare il Chiostro di Voltorre e la biblioteca, e per collaborare nella buona riuscita di eventi come mostre, concerti, spettacoli. Qualcuno dice che “il tempo è la povertà dei nostri tempi”, ma con il volontariato si ha la possibilità di usare meglio le nostre ore e quindi il tempo del volontario è un tempo riconquistato».

Per proporre la propria candidatura è necessario compilare il modulo apposito e consegnarlo presso l’ufficio protocollo del Comune o tramite email all’indirizzo servizialcittadino@comune.gavirate.va.it.

Per informazioni relative al progetto è possibile contattare il Responsabile dell’Ufficio Cultura, d.ssa Valeria Cavaliere, tramite email (servizialcittadino@comune.gavirate.va.it) o telefono (0332- 748211).